Minister Ernst Kuipers heeft 20 miljoen nodig voor ‘doorontwikkeling’ CoronaCheck-app

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid heeft ruim 20 miljoen euro uit de staatskas nodig. Waarom? Dit bedrag moet het komende anderhalf jaar in de ontwikkeling van de CoronaCheck-app gestoken worden.

Terwijl we ons voorbereiden op een ‘ouderwetse’ Koningsdag, vakanties boeken en weer ons vrije leventje terughebben, begroot minister Kuipers miljoenen voor de coronapas. Wellicht lijkt corona uit de wereld, maar uit meerdere hoeken klonken al geluiden over een nieuwe golf in het najaar. Inclusief een mogelijke lockdown.

Minister Ernst Kuipers wil 20 miljoen extra voor Corona-app

Kuipers heeft dit geld namelijk nodig voor de doorontwikkeling van de app. Dit jaar gaat het om een bedrag van 5,1 miljoen euro, voor volgend jaar is er 15,3 miljoen euro extra nodig. Dat schreef hij in een voorstel voor de lopende begroting. RTL Nieuws bracht dat nieuws vandaag naar buiten.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat de CoronaMelder uit de lucht werd gehaald. De app, bedoeld om te signaleren of je in contact bent geweest met iemand die besmet is met corona, was niet meer nodig. Maar ook voor deze CoronaMelder en GGDContact heeft Kuipers 7,2 miljoen euro nodig in 2022 en 30,8 miljoen euro in 2023. GGDContact hielp bij het contactonderzoek van de GGD. Om te achterhalen wie je wellicht besmet had met corona.

Coronapas nog steeds voor reizen

Na de versoepelingen van eind maart werden veel coronamaatregelen van tafel geveegd. Zo hoef je inmiddels niet meer in quarantaine wanneer je bij iemand in de buurt bent geweest met corona. Ook is het niet meer nodig naar de GGD te gaan als je een positieve zelftest hebt. Deze dingen maakten de CoronaMelder overbodig.

Ook de coronapas, oftewel de QR-code, kwam in Nederland te vervallen. Echter zijn er veel landen die nog steeds een test- of vaccinatiebewijs vragen bij aankomst. Binnen en buiten Europa. De CoronaCheck-app is nog steeds te gebruiken voor dit soort reizen.