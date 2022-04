Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

We zijn niet voorbereid op nieuwe coronagolf: ‘Als het tegenzit lockdown in najaar’

Waarschijnlijk wil je er liever niet aan denken. Maar uit sommige hoeken vreest men voor een coronagolf dit najaar. Alleen zijn we daar volgens deskundigen helemaal niet op voorbereid. En liggen er lockdowns op de loer.

Hoewel we ons momenteel voornamelijk druk maken over wat we aan moeten met Koningsdag, dat op ouderwetse wijze gevierd wordt, is het coronavirus niet verdwenen. Viroloog Ab Osterhaus kaartte vorige week bij Ongehoord Nieuws aan dat we een vinger aan de pols moeten houden voor wat betreft het coronavirus. „Het is zeer mogelijk dat we nieuwe varianten gaan krijgen. En in het najaar denk ik sowieso dat dat virus weer terug kan komen.” Volgens hem kan het zijn dat als „er een plotselinge nieuwe variant” opduikt, er „nieuwe maatregelen” volgen.

Niet voorbereid op coronagolf in het najaar

Het AD concludeerde dat een coronagolf in het najaar niet echt een prettig vooruitzicht is. Waarom? We zijn er klaarblijkelijk niet op voorbereid. Ondanks dat minister Ernst Kuipers een aantal coronamaatregelen in ‘de gereedschapskist’ bewaarde en twee coronawetten werden vastgelegd.

Momenteel gaat het voornamelijk nog om de mildere Omikron-variant, een variant waar veel deskundigen zich geen grote zorgen over maken. Maar volgens hen is er op politiek niveau nog een hoop niet geregeld als het om pandemische paraatheid gaat. Want is er wel of geen verlenging van de kerstvakantie bij virusverspreiding? Waarom ontbreekt speciale gecentreerde Covid-zorg? Hoe zit het met de ventilatie op scholen? En de krappe ic-capaciteit?

Deskundigen vrezen voor een lockdown

OMT’er en viroloog Menno de Jong vertelt dat „een variant die zich minder aantrekt van onze bestaande afweer” voor flinke problemen kan zorgen. „Zeker bij kwetsbare mensen, zelfs als ze zijn gevaccineerd.” En volgens Xander Koolman, gezondheidseconoom van de Vrije Universiteit, volgt er als het tegenzit „in het najaar weer een lockdown”. Onder meer het tekort aan ic-verpleegkundigen is een probleem. Koolman benadrukt dat „het gevoel van urgentie” ontbreekt.

Ook de gestructureerde en landelijke aanpak bij de GGD’en en de daarvoor benodigde financiën ontbreken. „Ik denk niet dat die nieuwe structuur dit najaar al in werking is”, zegt Anja Schreijer. Zij is voormalig OMT’er en oud-hoofd van de afdeling infectieziektebestrijding bij de GGD Amsterdam. Ook zij mist urgentie bij het ministerie van Volksgezondheid. „De indruk die ik van het ministerie krijg, is ‘don’t call us, we call you‘. Ambtenaren willen inhoudelijk zelf aan de knoppen zitten.” Terwijl volgens haar de kennis bij een RIVM, GGD of academische centra ligt.