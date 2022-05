Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nog steeds geen lachgasverbod, terwijl gebruik ‘ballonnetje’ onder jongeren toeneemt

Lachgas is een verboden drug. Tenminste, dat besloot het vorige kabinet eind 2019. Alleen dat lachgasverbod wil nog niet echt opschieten. En daar maken voornamelijk artsen en verslavingsexperts zich momenteel zorgen over. Want jongeren beschouwen lachgas niet als drugsgebruik, terwijl overmatig gebruik van een ‘ballonnetje’ grote gevolgen kan hebben.

Het AD schrijft vandaag over de noodkreet van doktoren en experts. Zij vinden dat het kabinet haast moet maken rondom het verbod op lachgas.

Lachgasverbod komt niet van de grond

Het vorige kabinet kondigde nog voor de pandemie aan dat lachgas als drugs onder de Opiumwet valt. Daardoor komt er een verbod op recreatief gebruik. Inmiddels zijn we drie jaar verder en geldt er nog steeds geen verbod op de ‘ballonnen’. Eigenlijk zou het verbod vanaf januari dit jaar ingaan, maar deze ingangsdatum werd verschoven naar juli. Ook die datum gaat het kabinet niet halen en voor nu staat de uiterlijke ingang van het verbod op 1 januari 2023.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) en minister Dilan Yesilgöz (Justitie & Veiligheid) houden zich vast aan de datum van 1 januari 2023. Als de Tweede Kamer volgende week groen licht geeft, kan het wetsvoorstel naar de Raad van State. Als alles dan meezit, zijn vervolgens nog acht maanden nodig.

Buitensporig gebruik ‘ballonnetje’

En daar zijn gemeenten, medici en verslavingsexperts helemaal niet blij mee. Want zij waarschuwen voor zware gezondheidsschade bij jongeren. Het zogenoemde ballonnetje heeft volgens hen een onschuldig karakter en jongeren associëren het niet met drugsgebruik. Maar het Trimbos Instituut meldt tegen dat krant dat het lachgasgebruik toeneemt onder studenten en middelbare scholieren.

Wat voor klachten jongeren krijgen bij overmatig lachgasgebruik? Trombose, longembolieën of stolsels in de slagaders. Eigenlijk hart- en vaatklachten die pas bij vijftigers voorkomen. Door te veel lachgasgebruik kregen allemaal twintigers deze klachten. Maar ook neurologische schade zoals tinteling of gevoelloze ledematen, komt voor. Het ging hierbij wel om jongeren die buitensporig gebruikten, zo’n 50 à 750 ballonnen achter elkaar, vertelt een arts tegen het AD.

Zelfs de ‘lachgaskoning’ pleit voor verbod

De plotselinge dood van de 29-jarige ex-voetballer Judy Lukoki kwam afgelopen week in het nieuws. Hij belandde in het ziekenhuis na een vechtpartij, waar uiteindelijk zijn been en arm geamputeerd werden wegens zuurstoftekort. Het Parool schreef dat dat mede kwam door zijn lachgasverslaving.

Ook Deniz Üresin, die bekend stond als de beruchte lachgaskoning, pleit voor een verbod. Hij verkocht een tijd lang op het Leidseplein in Amsterdam lachgas aan feestende jongeren. Maar hij stopte en waarschuwt nu voor de gevaren van het ballonnetje. Zelf hield hij ooit hartkloppingen over na dagenlang gebruik. „Gelukkig heb ik er niets aan overgehouden.”



Handhaving op lachgasgebruik

Momenteel is een lachgastank makkelijk verkrijgbaar op het internet. Bij een verbod wordt dit een stuk ingewikkelder. Al blijft handhaven nog best een moeilijke zaak. Lachgas is namelijk niet detecteerbaar in het lichaam via een test.

Met Prinsjesdag trok het kabinet 14 miljoen euro uit voor de handhaving van lachgasverbod door de politie. Dat geld is ook voor de opslag en transport van onderschepte lachgastanks.