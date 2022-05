Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe zit het nou? De crash van stablecoin TerraUSD en impact op Bitcoin uitgelegd

Je kan het bijna niet gemist hebben: Terra (LUNA) en TerraUSD (UST) zijn gecrasht. De crash is niet alleen het gesprek van de dag, maar ook de reden dat de hele cryptomarkt, inclusief de Bitcoin, het zwaar heeft.

Wat is er gebeurd? De populaire coin LUNA nam in een paar dagen met meer dan 97 procent in waarde af en stablecoin UST, die eigenlijk stabiel zou moeten blijven op de 1 dollar, daalde tot een dieptepunt van 0,30 dollar. Had LUNA vorig jaar niet juist nog een ontzettend goed jaar? En zou stablecoin TerraUSD (UST) niet stabieler moeten zijn?

Resultaten uit het verleden…

Dat LUNA vorig jaar goed presteerde, is misschien nog een understatement. LUNA was in 2021 juist één van de best presterende coins; in een jaar tijd steeg de waarde van de munt met 11.558 procent. En zelfs in het eerste kwartaal van dit jaar was Terra’s LUNA één van de best presterende altcoins.

Dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, blijkt maar weer uit de crash deze week. Om te begrijpen wat is er gebeurd met zowel LUNA als TerraUSD, is het nodig om wat dieper te duiken in het ecosysteem van Terra.

Wat is Terra?

Dat cryptomunten volatiel zijn, hoeven we je zeker na dit artikel niet meer te vertellen. Ironisch genoeg is Terra juist opgestart omdat het team cryptocurrencies stabieler wil maken om zo een bredere acceptatie van crypto te ondersteunen.

Pas als crypto stabieler wordt, zullen mensen deze namelijk gaan accepteren als betaalmiddel. Tot die tijd wil je als webshopeigenaar bijvoorbeeld niet dat je de ene dag 12 procent minder voor een verkocht product krijgt, omdat de waarde van de cryptomunt zoveel is afgenomen.

Hoe werkt Terra?

Zoals je misschien al tussen de regels hebt doorgelezen, bestaat Terra dus uit twee munten, die met elkaar samenwerken.

LUNA

LUNA is de volatiele coin van Terra, die je een beetje kunt vergelijken met andere ‘traditionele’ cryptomunten, zoals Bitcoin of Ethereum. Deze munt is belangrijk voor het ecosysteem, om het netwerk snel en veilig te houden. Gebruikers kunnen met de coins ook stemmen op de toekomst van het project. LUNA is ook essentieel om de stablecoin TerraUSD stabiel te houden.

TerraUSD

TerraUSD (UST), de stablecoin van Terra, werkt samen met LUNA om de prijs van 1 dollar te handhaven. Dat is ook precies wat TerraUSD verschillend maakt van andere populaire stablecoins als Tether. Deze zijn gecentraliseerd, wat inhoudt dat er een geregistreerde entiteit is die het onderpand voor de stablecoin vasthoudt. In andere woorden: ervoor zorgt dat de munt zijn waarde behoudt.

Dat is natuurlijk niet helemaal in lijn met het gedachtegoed van de cryptowereld, dat centrale banken buitenspel wil zetten en de macht terug wil geven aan de mens. Met een stablecoin als Tether is er nog steeds een gecentraliseerd bedrijf dat de macht behoudt.

De samenwerking tussen LUNA en TerraUSD zou dit probleem op moeten lossen (al is daar ook kritiek op). Maar zoals we nu zien, werkt dit systeem niet vlekkeloos.

💰 TerraUSD inwisselen voor LUNA TerraUSD heeft dus geen een-op-een ondersteuning met de Amerikaanse dollar, aldus BTC Direct. In plaats daarvan werkt de stablecoin samen met LUNA en een algoritmische stabiliteitsmethode. Kort gezegd houdt dit in dat er 1 dollar aan LUNA wordt ‘verbrandt’ om 1 dollar aan TerraUSD te creëren. Andersom werkt dit precies hetzelfde.

Koppeling TerraUSD en LUNA

We snappen nu hoe TerraUSD en LUNA gekoppeld zijn. Maar hoe moest deze koppeling dan precies de stabiele prijs van TerraUSD behouden?

Hoewel de prijs van LUNA fluctueert, levert één TerraUSD altijd 1 dollar aan LUNA op en andersom. Als TerraUSD voor meer dan 1 dollar handelt, kunnen investeerders 1 dollar aan Luna inwisselen voor een TerraUSD, die op dat moment meer waard is dan een dollar. Dat betekent winst voor de investeerders.

Als TerraUSD voor minder dan een dollar handelt, kunnen investeerders deze inwisselen voor 1 dollar aan Luna en zo hun winst pakken. Voor investeerders is dit natuurlijk heel interessant en dit mechanisme zorgt ervoor dat – in theorie – TerraUSD stabiel blijft.

Wat is er gebeurd bij de crash van Terra?

Er wordt volop gespeculeerd over waarom de stablecoin is gecrasht. Do Kwon, de CEO van Terra, moet nog met een formele verklaring komen. Volgens cryptoplatform Bitcoinmeester begonnen de problemen toen TerraUSD massaal werd verkocht door een whale, waardoor de stablecoin in waarde daalde.

Toen de prijs onder de 1 dollar daalde (de nachtmerrie van investeerders in stablecoins), ontstond er paniek. Het leidde tot een grote uitverkoop in zowel TerraUSD als LUNA, wat op zijn beurt weer resulteerde in the death spiral.

Door het mechanisme van de twee Terra munten kan The Death Spiral ontstaan. Als LUNA waarde verliest, kan het zijn dat investeerders besluiten hun TerraUSD te verkopen, waardoor er meer LUNA wordt ‘geprint’ en deze nog meer aan waarde verliest. Het is een vicieuze cirkel.

Impact op Bitcoin

Dat een stablecoin niet meer 1 dollar waard is en LUNA bijna niets meer waard is, zorgt voor grote onrust op de cryptomarkt, ook bij de grootste cryptomunt van allemaal: Bitcoin. Aangezien TerraUSD ook nog eens als extra dekking voor 3 miljard aan bitcoin op de balans heeft gezet en deze al voor een deel verkocht heeft om Terra te redden, zakte de koers naar de laagste waarde sinds december 2020.

Nog meer weten over wat er allemaal precies aan de hand is rondom Terra en Bitcoin? Check dan ook deze 5 minuten-durende video:

