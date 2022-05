Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Coronareisbewijs blijft gelden en GGD verwacht meer boosterprikken voor zomervakantie

De GGD verwacht dat mensen, met zicht op de zomervakantie, wederom bereid zijn tot vaccineren. Het gaat dan om coronavaccins en boosterprikken. De Europese Unie besloot namelijk dat het coronareisbewijs (DCC) dit jaar blijft gelden en dat kan volgens de GGD, de vraag naar coronavaccins in Nederland vergroten.

Hoewel we in Nederland momenteel ons voorbereiden op de festivalzomer en zorgeloos vakanties boeken, geldt binnen Europa voor (bijna) alle landen een coronareisbewijs. Oftewel een herstel, vaccinatie of testbewijs om over de grens te kunnen.

GGD voorziet drukte boosterprikken door zomervakantie

Een vaccinatie is 270 dagen, oftewel negen maanden, geldig. En dat betekent dat sommige Nederlanders nog een booster moeten halen om een geldig vaccinatiebewijs te hebben. De GGD voorziet meer drukte voor de boostervaccinaties in aanloop naar de zomervakantie, zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf.

Vorige week besloot het Europees Parlement definitief dat het DCC tot 1 juli 2023 verlengd wordt. Voor een vliegreis betekent dat je nog steeds een coronabewijs laat zien. Ondanks deze Europese beslissing blijft het voor de rest een wirwar aan regels in Europa. Daarnaast kunnen regels, nog steeds, veranderen. Want de inreisregels, waar ze op Europees niveau over besluiten, zijn niet hetzelfde als de lokale regels. Daarnaast kunnen in landen als Spanje, Portugal of Duitsland de regels ook nog per regio verschillen.

Coronareisbewijs binnen Europa

Frank Oostdam van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) weet dat miljoenen EU-burgers niet zijn gevaccineerd. „We zullen moeten leven met het DCC, want zonder zal het alleen maar moeilijker zijn te reizen”, vertelt hij.

Overigens werd vorige week bekend dat de Europese Commissie een digitale medische database wil voor alle Europeanen. Het „succes” van de coronapas was daarvoor een belangrijk argument. Het Europese medische dossier is bedoeld om zaken in de zorg vergemakkelijken. Zoals een behandeling of medicatie buiten de landgrenzen, maar ook ontwikkeling van nieuwe vaccins of het belang van Volksgezondheid. Ook klonken er al eerder geluiden dat de WHO en de Europese Raad een mondiale aanpak willen bij pandemieën.