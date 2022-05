Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Doodsbedreiging Aboutaleb door hooligans Feyenoord: ‘Lui maken club kapot’

De Rotterdamse politie is een onderzoek gestart naar spandoeken met doodsbedreigingen aan de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb. Een groep supporters van de zogeheten Rotterdamse Jongeren Kern (RJK) lieten ze zien in Tirana. Daar speelde Feyenoord woensdag de met 1-0 verloren finale van de Conference League tegen AS Roma.

De doeken werden omhoog gehouden door niet herkenbare leden van RJK. Dat gebeurde in de Feyenoord-fanzone in de Albanese hoofdstad.

Doodsbedreiging Aboutaleb, maar ook Paul van Dorst

Op de spandoeken werden de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en Paul van Dorst, oprichter van de supportersgroep Roze Kameraden, met de dood bedreigd. Ook werd Adolf Hitler verheerlijkt. Metro besteedde in augustus nog aandacht aan de oprichting van de Roze Kameraden. Zij gaven aan dat er veel te vaak ‘homo’ op de tribunes wordt geschreeuwd en dat iedereen zich in De Kuip van Feyenoord thuis moet kunnen voelen. De teksten op de spandoeken in Albanië gaan natuurlijk nog veel verder.



Burgemeester Aboutaleb wil vooralsnog niet reageren. De Rotterdamse PvdA wil bij monde van raadslid Co Engberts een debat met het stadsbestuur. „Een ernstige bedreiging naar Roze Kameraden, een aanval op de lhbti+ community. Allereerst zaak nu voor politie, maar het is onbegrijpelijk dat Feyenoord niet optreedt. Het is niet te laat. Ook de gemeente kan meer doen. Wij stellen hierover vragen aan het college. Alle steun verder naar onze burgemeester Aboutaleb en zijn dierbaren voor deze walgelijke teksten. Hopelijk kunnen de daders snel worden geïdentificeerd”, vindt Engberts.

Echte supporters Feyenoord verafschuwen spandoeken

Kees Lau, de interim-voorzitter van de supportersvereniging FSV De Feijenoorder, is niet te spreken over de spandoeken. Zelf hadden zijn leden op weg naar de finale hele andere doeken:



„Ik keur dit ten zeerste af. Deze lui maken de club kapot”, zegt Lau in een reactie. Hij zegt niet te weten wie de leden van de groep zijn.

De RJK kwam al vaker in opspraak na doodsbedreigingen aan en een poging tot brandstichting op het bedrijfspand van Van Dorst. Ook uitten zij bedreigingen aan het adres van Mark Koevermans, toenmalig bestuurslid van Feyenoord. Zijn huis werd beklad met de letters RJK.

Afgelopen februari zijn vier verdachten aangehouden die verdacht worden van het bekladden van het COC-kantoor op de Schiedamsesingel in Rotterdam in september vorig jaar. Op het gebouw werden, net als bij Van Dorst, anti-lhbti-leuzen en de letters RJK op de gevel gespoten.

Puinhoop na finale in Rotterdam

Niet alleen in Tirana ging het mis bij de finale van Feyenoord, maar ook bij mensen die in Rotterdam waren achtergebleven. Sommige supporters, al zal Feyenoord ze zo niet willen noemen, zorgden na het verlies voor een fors aantal vernielingen in de stad. Agenten en vooral ondernemers waren de dupe. Bij de rellen op en rond de Coolsingel en het Hofplein werden 72 mensen aangehouden.