Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wimbledon schrapt het aloude Miss en Mrs: ‘Woke-gekte’ en ‘welkom in de 21ste eeuw’

Wimbledon gaat de aanspreektitels ‘Miss’ en ‘Mrs’ verwijderen van het bord met daarop alle winnaressen van het grandslam-tennistoernooi. Veel mensen laten hun mening daarover op social media horen: „Wat een woke-gekte.” Maar ook: „Wimbledon, welkom in de 21ste eeuw.”

Volgens de krant The Times is het besluit om ‘Miss’ en ‘Mrs’ te schrappen van Wimbledon weer een stap naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Van de winnaars van het mannentoernooi staan alleen hun voorletter en achternaam op het bord.

Barty laatste ‘Miss’ die Wimbledon won

Vorig jaar werd de naam ‘Miss A. Barty’ bijgeschreven op het houten bord in het clubhuis van de All England Lawn Tennis Club, waar het grandslamtoernooi wordt gespeeld. Ashleigh Barty uit Australië, die eind maart op nog maar 25-jarige leeftijd een punt achter haar carrière zette, gaat zo als laatste winnende ‘Miss’ de geschiedenisboeken van Wimbledon in. Volgens The Times gaat het grandslamtoernooi het bord vervangen door een exemplaar zonder de aanspreektitels ‘Miss’ en ‘Mrs’. Enkele jaren geleden stopten de umpires langs de baan al met het gebruik van die aanspreektitels voor vrouwen bij het omroepen van de scores.

Eerder genoemde Barty stond op het moment van stoppen en na het winnen van Wimbledon aan kop van de wereldranglijst. Bij de mannen zegevierde de Serviër Novak Djokovic vorig jaar. Tennissers uit Rusland en Belarus zijn dit jaar niet welkom op Wimbledon vanwege de oorlog in Oekraïne. De tennisorganisaties ATP en WTA hebben als reactie daarop besloten dat op Wimbledon geen punten voor de wereldranglijst zijn te verdienen. Het Engelse grastoernooi begint op 27 juni.

Op social media wordt volop op het gisteren genomen besluit gereageerd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ook het conservatieve Wimbledon gaat mee in de WOKE GEKTE..🤡 Wimbledon schrapt ’Miss’ en ’Mrs’ van winnaarsbord https://t.co/xPbMhPsMRI via @telegraaf — Downwind24 (@Downwind06) May 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wordt ik te oud of ben ik gewoon niet woke 🤔? Wimbledon streeft naar meer gelijkheid en schrapt aanspreektitel ‘Miss’ en ‘Mrs’ van winnaarsbord https://t.co/oY02MLJ2vA — Wouter Hylarides (@WouterHylarides) May 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoezo?!? Mijn hemel dit gaat echt nergens meer over… Wimbledon schrapt ’Miss’ en ’Mrs’ van winnaarsbord https://t.co/YB3jIG8ZmF via @Telegraaf — Zondagskind (@_zondagskind) May 27, 2022

‘Zonder prijzengeld zou ik nog spelen’

Demi Schuurs zou volgende maand zelfs nog aan Wimbledon deelnemen als er geen prijzengeld wordt toegekend. De beste dubbelspeelster van Nederland, deze week actief op Roland Garros, denkt er niet aan om het prestigieuze grastoernooi over te slaan. Tegenover persbureau ANP reageert Schuurs nu de WTA en ATP hebben besloten geen punten toe te kennen.

„Al geven ze geen geld, dan nog speel ik Wimbledon. Want Wimbledon blijft Wimbledon en als je puur kijkt naar het tennis dan is het toernooi wel het meest speciaal en uniek. Eigenlijk heb ik me er ook al op voorbereid. De hotelkamers zijn al geboekt, bij wijze van spreken”, aldus Schuurs.