Verlies Feyenoord leidt tot rellen in Rotterdam, 72 aanhoudingen

Het is Feyenoord niet gelukt om AS Roma te verslaan in Tirana. Daar streden de twee clubs om de winst van de eerste editie van de Conference League. En dat verlies, dat merkte Rotterdam. Daar braken namelijk rellen uit, waarbij de politie 72 mensen aanhield.

Op meerdere plekken in de stad was het onrustig. De ME voerde charges uit en op de Coolsingel en het Hofplein werden waterwerpers ingezet om de straten leeg te krijgen. Relschoppers gooiden met vuurwerk en fakkels en agenten werden bekogeld met stenen, glazen en flessen. Twee agenten raakten lichtgewond toen ze getroffen werden door een glas en een steen.

Gisteren ontstond er overigens nog verontwaardiging toen RTL Nieuws de mogelijke winst van de Conference League ‘een prijsje’ noemde.

Rellen in Rotterdam

Volgens een politiewoordvoerder waren er op verschillende plaatsen opstootjes en vechtpartijen in de stad. In met name het centrum waren veel zware vuurwerkknallen te horen. De relschoppers richtten ook „flinke vernielingen” aan, aldus de woordvoerder. Onder meer een tram en een bus raakten beschadigd.

De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit en roept omstanders op om camerabeelden te delen, zodat meer relschoppers kunnen worden geïdentificeerd. Rond 01.00 ‘s nachts keerde de rust terug in de stad.



Feyenoord verliest tegen AS Roma

Feyenoord stelde gisteravond in de eerste helft van de finale tegen AS Roma teleur en slaagde er vervolgens niet meer in de opgelopen schade te herstellen (1-0). De Italiaanse ploeg van trainer José Mourinho ontsnapte in de openingsfase van de tweede helft wel met een bal op de paal en lat.

Feyenoord wilde de finale benaderen zoals de meeste andere wedstrijden. Maar de nummer 3 van de Eredivisie leed veel te veel balverlies en slaagde er in de eerste helft niet in de defensie van AS Roma onder druk te zetten. De Italianen waren weinig aan de bal maar scoorden in de 32e minuut wel met het eerste schot op doel. Gernot Trauner, dit seizoen vaak bejubeld, verkeek zich op een voorzet van Gianluca Mancini en Nicolò Zaniolo schoot handig raak (0-1).

Veel spelers van Feyenoord gaven niet thuis voor rust. In de openingsfase van de tweede helft slaagden ze er wel in AS Roma onder druk te zetten. Mancini wekte de bal bijna in eigen doel maar werd gered door de paal en doelman Rui Patrício tikte een schot van Tyrell Malacia nog net tegen de lat. AS Roma wankelde even. De nummer 6 van Italië rekte veel tijd en simuleerde blessures.

Trainer Slot liet Marcus Pedersen, Jens Toornstra en Bryan Linssen invallen maar ook die wissels brachten niet de begeerde gelijkmaker op het scorebord. Linssen kreeg in blessuretijd nog wel een kans. Maar hij maaide volledig over de bal heen.



