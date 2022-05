Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Schiphol-overleg gaat door: ‘Zou gepast zijn als topman Benschop aanschuift’

De vakbonden hebben goede hoop om tot een akkoord te komen met luchthaven Schiphol over verlaging van de werkdruk en het aanpakken van personeelstekorten. Dat zegt CNV Vakmensen. Voor 1 juni willen de bonden een akkoord, anders volgen acties. Na het weekend staat nieuw overleg tussen de bonden en Schiphol gepland. Of Schiphol-topman Dick Benschop daarbij aanwezig is, kon CNV nog niet zeggen.

„Schiphol heeft de wil om de problemen aan te pakken en lijkt te reageren op onze oproepen. Op papier is er een raamwerk voor een sociaal akkoord.” Meer details wil Erik Maas, de onderhandelaar namens CNV Vakmensen, niet geven.

Personeelstekort Schiphol

„Bij het eerste gesprek zat Benschop aan tafel, daarna heeft hij het overgedragen aan collega’s. We zijn weken verder, het zou gepast zijn als hij aanschuift. Ik kan me ook voorstellen dat de druk op Benschop om op te stappen toeneemt omdat de problemen nog niet opgelost zijn”, zegt Maas. Toch liet Benschop gisteren nog weten niet van plan zijn te vertrekken.

Benschop heeft de afgelopen tijd veel kritiek gekregen op zijn gebrek aan zichtbaarheid tijdens de perikelen op de luchthaven. Volgens De Telegraaf heeft de topman vakantie genomen tijdens de drukke dagen, wat hij verschuilt achter een coronabesmetting. Door het personeelstekort bij onder meer de beveiliging ontstonden lange wachtrijen, waardoor mensen meer dan eens hun vlucht misten door het urenlange wachten.

Vijfhonderd vacatures staan open

Gisteren presenteerde Schiphol een actieplan om de drukte op de luchthaven tegen te gaan. Belangrijkste punten waren meer personeel werven, zoals beveiligers, werk op de luchthaven aantrekkelijk maken, de doorstroming van passagiers optimaliseren en afspraken maken met luchtvaartmaatschappijen over de planning van vluchten.

CNV zegt nog steeds berichten te krijgen van beveiligers op Schiphol die stoppen door de drukte, maar kon geen aantallen noemen. Wel staan volgens Maas zo’n vijfhonderd vacatures open, „en dat aantal loopt alleen maar op”.

Defensie wil niet meehelpen

Door de lange wachtrijen op Schiphol zijn er de laatste tijd opstootjes ontstaan tussen beveiligers en passagiers, waarbij de marechaussee moest ingrijpen. Schiphol zou de hulp van Defensie goed kunnen gebruiken. Volgens Benschop is contact gezocht met Defensie om te praten over de mogelijkheden. „Het antwoord was nee. Daar wil ik het maar bij laten”, liet Benschop gisteren weten.

Er is niet alleen veel kritiek op Benschop, maar ook op topman Ben Smith van Air France-KLM. Hij krijgt 4,3 miljoen euro uitgekeerd in een bonus, terwijl het bedrijf afgelopen jaar een enorm verlies in de boeken zette en staatssteun nodig had om te overleven. Op die bonus moet hij overigens wel wachten, totdat de staatsschuld is afbetaald. Minister Sigrid Kaag (Financiën) noemt het „maatschappelijk niet verantwoord” om zulke hoge bonussen toe te kennen.