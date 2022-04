Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Alle verdachten op vrije voeten, familie Carlo Heuvelman zit ‘vol vragen’

De nabestaanden van Carlo Heuvelman, die vorig jaar door uitgaansgeweld op Mallorca om het leven kwam, zijn teleurgesteld in de rechtbank. De rechtbank in Lelystad besliste vandaag om ook de laatste verdachte, Sanil B., voorlopig vrij te laten. „De nabestaanden blijven met heel veel vragen achter.”

Dat zegt advocaat Edwin Bosch, die de nabestaanden bijstaat. Hij zegt dat de familie de houding van alle Hilversumse verdachten erg onbevredigend vindt. Geen een van de verdachten zegt te weten wie verantwoordelijk is voor de fatale mishandeling, iets wat volgens de familie en advocaat helemaal niet kan.

Advocaat: ‘Het kan niet zijn dat ze niets weten’

„Mijn cliënten zijn teleurgesteld in het oordeel van de rechter. Niet geschokt, maar wel teleurgesteld. Wat je ziet is dat de verdachten allemaal zeggen dat ze openheid van zaken willen geven, maar iedere kans aan zich laten voorbijgaan om dat te doen. En daarvoor lijken ze nu beloond te worden”, reageert advocaat Edwin Bosch tegen persbureau ANP.

De familie heeft de indruk dat de verdachten niet het achterste van hun tong laten zien. Bosch: „De officier van justitie heeft een dringend beroep op alle jongens gedaan te gaan praten. Het kan niet zo zijn dat ze helemaal niets weten.”

Overigens is er volgens de advocaat één verdachte die zegt openheid van zaken te geven. „Maar hij beroept zich vervolgens tijdens zijn verhoor bij de rechter-commissaris op zijn zwijgrecht. Zodra het maar enigszins spannend wordt, slaan alle verdachten hier dicht. Dat doet pijn en daardoor blijven mijn cliënten met heel veel vragen over”, aldus de advocaat.

Rechtbank snapt teleurstelling nabestaanden Carlo Heuvelman

De rechtbank begrijpt dat de nabestaanden van Heuvelman teleurgesteld zijn dat alle verdachten op vrije voeten zijn. De rechtbank zei dat de verdenkingen tegen B. nog altijd groot zijn. „Maar de vraag of het ook bewezen kan worden verklaard, kan pas op zitting worden behandeld.”

Dat B. voorlopig op vrije voeten komt, heeft onder meer te maken met zijn jonge leeftijd en het feit dat hij een blanco strafblad heeft. Daarbij komt dat de inhoudelijke behandeling pas in oktober is. „Alles bij elkaar vindt de rechtbank dat het belang van een jonge verdachte om zijn zaak in vrijheid af te mogen wachten zwaarder weegt dan de geschokte rechtsorde.” Het was al de verwachting dat de rechtbank de verdachte zou vrijlaten.

Hoofdverdachte Sanil B. was laatste in voorarrest

Aan de schorsing zijn voorwaarden verbonden. B. moet zich regelmatig melden bij de reclassering en krijgt een contactverbod met alle medeverdachten en nabestaanden opgelegd. Ook geldt voor hem een verbod op het gebruik van alcohol en drugs.

Sanil B. was de laatste verdachte van de negen Hilversumse verdachten die tot vandaag nog in voorarrest zat. Hij ontkent overigens schuldig te zijn aan de fatale mishandeling. Op zijn schoen is een DNA-spoor van Heuvelman gevonden. B. wordt behalve van doodslag ook verdacht van twee pogingen tot doodslag op de boulevard van de badplaats El Arenal.

B. erkent wel dat hij met andere slachtoffers heeft gevochten, onder meer met een vriend van Heuvelman. Beelden van deze poging tot doodslag zijn verspreid op GeenStijl. Zijn advocaat Plasman verscheen vorig jaar augustus bij Op1, om te praten over de zaak. Daar waren kijkers op z’n zachtst gezegd niet blij mee.

Carlo Heuvelman overleed paar dagen na mishandeling Mallorca

De 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen werd vorig jaar op 14 juli kort na 2.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van El Arenal. Heuvelman belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Het slachtoffer overleed op 18 juli aan zijn verwondingen.

Het inhoudelijke strafproces begint op maandag 3 oktober. De rechtbank wil er zes of zeven zittingsdagen voor uittrekken. In mei, juni en juli wordt nog een groot aantal getuigen gehoord. Na de vorige zitting besloot de rechtbank dat nog 36 getuigen zouden worden gehoord, het gaat om (mede)verdachten, slachtoffers, leden van de vriendengroep van de verdachten en andere (oog)getuigen.