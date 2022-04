Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

China haalt homoseksuele dialoog uit nieuwe Fantastic Beasts-film

Bioscoopbezoekers die in China de film Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore willen kijken, krijgen een gecensureerde versie te zien. Warner Bros. heeft enkele dialogen die verwijzen naar een homoseksuele relatie tussen hoofdpersonages Albus Dumbledore (Jude Law) en Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) uit de film geknipt.

Warner Bros. heeft de wijzigingen geaccepteerd om te voldoen aan de lokale eisen in China. Volgens de filmstudio heeft dat echter geen gevolgen voor de „sfeer van de film”.

China vroeg om een ‘cut’ van zes seconden

Het gaat om de teksten „I was in love with you” en „the summer Gellert and I fell in love“, bevestigt de filmstudio tegenover The Hollywood Reporter. „We hopen onze films wereldwijd uit te brengen zoals ze door de makers zijn uitgebracht, maar in het verleden kregen we al te maken met kleine bewerkingen voor lokale markten. In het geval van Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore werd om een ‘cut’ van zes seconden gevraagd.”

Uit de bewuste dialogen valt voor het eerst officieel op te maken dat Dumbledore (Perkamentus in Nederland) homoseksueel is en in zijn jeugd een relatie had met Grindelwald. Dit werd eerder al gesuggereerd in het Harry Potter-boek The Deathly Hallows. Schrijfster J.K. Rowling stelde na de publicatie van het boek dat Dumbledore inderdaad op mannen valt.

J.K. Rowling lag al onder vuur voor transgender-tweets

In 2019 nam Rowling het op voor Maya Forstater, een onderzoekster die stelde dat mensen hun biologische sekse niet kunnen veranderen. Zij plaatste op Twitter een bericht ter verdediging van de onderzoekster, die vanwege de tweet haar baan verloor. Dat kwam de schrijfster op haar beurt op kritiek te staan.

„Kleed en noem jezelf hoe je wilt”, begon de schrijfster haar tweet. „Slaap met iedere volwassene die dat wil. Leef je leven in veiligheid en voorspoed. Maar vrouwen van hun baan afhouden omdat ze stellen dat sekse echt is? #IkverdedigMaya #Ditisgeenoefening.”

Boosheid om Fantastic Beasts

Veel fans en queer-organisaties reageerden boos of teleurgesteld op de eerdere uitspraken van Rowling. Ook Harry Potter-vertolker Daniel Radcliffe en Fantastic Beasts-acteur Eddie Redmayne namen afstand van de tweets van de schrijfster.

