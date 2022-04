Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Inwoners Shanghai gillen op balkons als protest tegen strenge lockdown

Inwoners die in de Chinese stad Shanghai al twee weken lang gebukt gaan onder de strenge lockdown, uiten steeds meer hun onvrede. Dat doen ze onder meer door vanaf hun balkon en uit het raam te gillen. Het zorgt voor opzienbarende beelden die worden gedeeld op Twitter.

Sinds eind maart geldt in de miljoenenstad Shanghai een strenge lockdown. De 26 miljoen inwoners van de stad mogen hun huis niet uit. Wie besmet raakt met het coronavirus, moet naar een speciaal quarantainecentrum. In Shanghai zijn zulke centra opgericht in bijvoorbeeld sportscholen en evenementencentra, maar die raakten al snel overvol.



Veel klachten over lockdown Shanghai

De lockdown in Shanghai werd eind maart in twee fases ingevoerd. Het oorspronkelijke plan was dat eerst het oostelijke deel van de stad vier dagen in lockdown ging. Daarna was het westelijke deel aan de beurt. Omdat het aantal positieve coronatesten bleef stijgen, bleven de zware maatregelen voor alle inwoners gelden. Dat leidde tot klachten over onder meer voedseltekorten.

Inmiddels zijn veel inwoners de strenge regels zat. „In Shanghai is inmiddels iedereen aan het schreeuwen. Wat begon met een paar mensen, is nu uitgegroeid tot iets gemeenschappelijks na ruim een week lockdown”, zegt de persoon die bovenstaande video maakte.

‘Drone wijst inwoners op coronamaatregelen’

Een China-correspondent van het Britse zakenblad The Economist bevestigt de beelden. Deze Alice Su zegt dat inwoners op hun balkon zingen, maar ook protesteren tegen de coronamaatregelen. Hoe anders was dat twee jaar geleden. Toen volgden Chinezen de coronamaatregelen nog trouw op, zei een studente die Metro sprak.

Om de demonstranten tot bedaren te brengen, verschijnt er op sommige plekken een drone van de autoriteiten. „Houd u zich alstublieft aan de coronamaatregelen. Contoleer uw wens op vrijheid. Open het raam niet en zing niet”, is de boodschap aan de protesterende Chinezen.



Lockdown wordt mondjesmaat versoepeld

Werd de lockdown in Shanghai eind vorige week nog voor onbepaalde tijd verlengd, inmiddels wil de havenstad de strenge lockdown versoepelen. Dat komt waarschijnlijk vanwege de protesten door de bevolking, want het aantal coronabesmettingen baart nog altijd zorgen. De Chinese autoriteiten maakten maandag nog melding van ruim 27.500 nieuwe coronabesmettingen. Daarvan waren er ruim 25.000 afkomstig uit Shanghai.

De autoriteiten hebben besloten de stad in stukjes op te delen en elk gebied een status toe te wijzen afhankelijk van het aantal coronabesmettingen. Hoe meer positieve testen in een gebied, hoe strenger de maatregelen.

Op plekken waar in de afgelopen twee weken geen infecties zijn vastgesteld, mogen inwoners onder voorwaarden hun huis weer verlaten. Ze blijven in hun bewegingsvrijheid beperkt. Ze mogen bijvoorbeeld niet naar gebieden waar inwoners nog steeds moeten thuisblijven. Het is niet bekend hoeveel mensen nu nog dag en nacht binnen moeten zitten.