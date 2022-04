Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verontwaardigde reacties op 1-blikje-regel Amsterdam: ‘Eén lauw blikje bier met Koningsdag?’

Koningsdag is voor veel mensen onlosmakelijk verbonden met een alcoholische versnapering. Maar de gemeente Amsterdam vreest dat het aantal feestvierders in de hoofdstad de pan uitrijst. Daarom bedachten zij een maatregel om het feestgedruis in de toom te houden en bedachten daarom de 1-blikje-regel, schrijft De Telegraaf. En daar is lang niet iedereen blij mee.

Op social media zijn er veel verontwaardigde reacties.

Maximaal één ‘lauw’ blikje bier met Koningsdag

1-blikje-regel? Ja, je voelt de bui al hangen. De gemeente laat op hun website weten dat zij overmatig alcoholgebruik willen beperken. En dat betekent dat men in het centrum van de stad niet meer dan één alcoholisch product bij zich mag hebben. En nee, een sixpack bier is dus niet één stuk. „Een sixpack of een krat geldt als meerdere stuks alcohol en mag niet worden verkocht.”



👑 Woensdag 27 april vieren we Koningsdag eindelijk weer zoals vanouds! Een Koningsdag zonder mondkapjes en 1,5 meter afstand, maar vol gezelligheid, feestjes en vrijmarkten. Op Koningsdag is Mokum op z’n allerbest 🧡. Waar in de stad ben jij woensdag te vinden? 😄 pic.twitter.com/3cQEj9XaCR — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) April 25, 2022

Verontwaardigde reacties op 1-blikje-regel gemeente Amsterdam

Ook winkels mogen per persoon slechts één flesje of blikje alcohol verkopen. Een tas vullen met bier en wijn wordt dus lastig dit jaar. „Winkels mogen maximaal 1 alcoholhoudende consumptie per klant verkopen.” En nog een bijkomstigheid: het drankje mag niet koud zijn.

Vanaf morgen 06.00 uur tot 00.00 uur ‘s nachts gaat de regel gelden. En daar is lang niet iedereen blij mee. Al snel druppelen op social media verbaasde en verontwaardigde reacties binnen van bekend en onbekend Nederland. „Betutteling” en „wat een onzin” klinkt er op Twitter.



Dit soort totaal onhoudbare bullshitregels. 1 blikje pp en het mag niet gekoeld zijn! Laat gewoon geen treinen hierheen rijden van 6 tot 12, scheelt alles. Amsterdam wil geen dronken Koningsdagvierders: ’Maximaal 1 blikje bier per persoon’ https://t.co/5v6n7c3T37 via @telegraaf — Saskia Noort (@saskianoort) April 26, 2022



Dus Amsterdam mag maar 1 blikje alcohol verkopen per persoon… Waarom mensen hun plezier afnemen wanneer we net weer beetje mogen leven 🙃. — GLO (@itsgloobaby) April 26, 2022



Ik twijfel nog of ik hierom moet lachen of heel hard moet huilen. https://t.co/jMi2WYQ91z — Claire Martens (@ClaireMartens3) April 26, 2022



Gemeente #Amsterdam schenkt het feestend volk azijn in plaats van oranjebitter. Wat een betuttelende, bezopen actie 🙄 #koningsdag https://t.co/jgnrYYDUDE — Curly Note (@Zamire_Willems) April 26, 2022



Moet de politie op de 1 blikje lauw bier p.p. handhaven? Zo ja, dan zullen ze het druk krijgen, ze hebben geen tijd om waar het echt fout gaat te handhaven. Wat een onzin! — KiKi (@KiKiBrouwer1) April 26, 2022



Pyonyang aan de Noordzeehttps://t.co/53Phjiy2Sw — Jan Roos (@LavieJanRoos) April 26, 2022

‘Ouderwetse’ Koningsdag

Voor de Amsterdamse (en niet Amsterdamse) feestvierders die dit jaar ouderwets de straat opgaan, houd de zonnebrand paraat. Weerdeskundigen raden aan om je voor morgen goed in te smeren. Overigens vroegen we deze week ons deskundige Metro-panel naar het belang van Koningsdag. Het vertrouwen in koning Willem-Alexander en koningin Máxima is namelijk volgens een peiling tot een dieptepunt is gedaald.