Nog meer reischaos op Schiphol dreigt bij zomervakantie: ‘Hou mijn hart vast’

De personeelstekorten op Schiphol bij het inchecken en inladen van de bagage moeten snel worden opgelost om een drama bij de komende zomervakantie te voorkomen. Verschillende reisorganisaties doen daarover een oproep na het infarct op de nationale luchthaven van zaterdag.

Zij melden hun zorgen in de Telegraaf. Tienduizenden passagiers werden gedupeerd door de wilde staking. De chaos ontstond toen 150 bagagemedewerkers van KLM zes uur lang het werk neerlegden. Gisteren was de reischaos op de nationale luchthaven wat minder, maar er was wel extra drukte.

Duizenden vacatures Schiphol open

Er zijn duizenden vacatures op Schiphol, zo meldt de luchthaven. „Ik hou mijn hart vast”, zegt ANVR-topman Frank Oostdam over de komende zomer. De reiskoepel weet dat het probleem met de afhandelingsbedrijven op Schiphol hardnekkig is. KLM heeft tijdens de coronacrisis de uitzendkrachten bedankt. Die kunnen nu elders én voor meer geld aan het werk. Het gevolg zijn veel gaten in de roosters, die verergerd worden door het hoge ziekteverzuim in verband met corona.

„Als je ziet dat er massaal wordt geboekt, dan gaan we een drukke zomer tegemoet”, aldus Oostdam. „Het is aan de airlines en aan Schiphol om te zorgen dat het goed geregeld is. Maar ik vraag me af of dat lukt.”



Staff shortages at @Schiphol means there are VERY long queues for everything pic.twitter.com/Twk2WAd7Jm — briohny (@justbriohny) April 22, 2022

Vakbonden: ‘KLM zorgt voor reischaos’

De KLM-directie heeft de veranderende arbeidsmarkt en de onrust bij de bagage-afhandeling te veel op zijn beloop gelaten, vinden de verschillende vakbonden. Onhandige communicatie heeft ervoor gezorgd dat de luchtvaartmaatschappij zichzelf met een wilde staking een zware klap heeft toegebracht. Zowel richting tienduizenden gedupeerde passagiers, als financieel en op reputatievlak. En dat twee dagen voor een van de drukste pieken van het jaar. De bonden vinden dat „de sociale antenne bij de directie ontbreekt”.

Vrijwel alle vakbonden wijzen erop dat de onrust bij de bagage-afdeling er al jaren is. Sommige bronnen betitelen de wilde staking echter ook als een „door FNV opgestookt evenement”, schijft de Telegraaf. Bij KLM werd voor de coronacrisis wel vaker actiegevoerd. Dat ging dan vaak om prikacties, als er sprake was van een drukke dag.

„Mensen gaan niet meer voor een laag loon bij KLM werken. Ze kunnen overal terecht”, zei Rob Swankhuizen van de Nederlandse Vakbond van Luchtvaarttechnici gisteren. Hij wijst er op dat KLM de salarissen niet kan verhogen in verband met de eisen van het leningpakket van de overheid van 3,4 miljard euro.