Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ali B ontkent beschuldiging van Ellen ten Damme: ‘Was een onschuldige flirt’

Ali B ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover Ellen ten Damme. In een statement op Instagram reageert de rapper op het verhaal dat Ten Damme gisteravond deelde in het NPO2-programma De Geknipte Gast. „Wat er nu beweerd wordt klopt gewoon niet.”

Ten Damme zei in de aflevering dat ze „eenzelfde ervaring” heeft gehad als de slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. De zangeres noemde geen naam, maar volgens het AD had ze het over Ali B Ze zou ook een verklaring hebben afgelegd bij de politie. Het incident waar Ten Damme over vertelde zou zich hebben voorgedaan tijdens de opnames van het programma Ali B en de Muziekkaravaan, waar Ten Damme in 2014 aan meedeed.

Ali B ontkent beschuldiging

Ali B reageert vandaag op de beschuldigingen. In een reactie die hij plaatste in zijn Instagram Stories zegt hij dat de beschuldiging niet klopt. „Zo’n acht jaar geleden hebben Ellen en ik wat geflirt en gezoend. Zoals we dat jaren eerder ook al eens deden, vrijwillig en als twee volwassen mensen. Meer was het niet”, aldus Ali B In zijn ogen is een onschuldige flirt nu „lelijk gemaakt en verdraaid”.

Ook zegt Ali B niet te begrijpen waarom Ten Damme in de jaren daarna contact met hem bleef houden. „Waarom vraagt ze mij dan in 2018 persoonlijk om naar haar show in Carré te komen? Ik snap er echt niks van.” De rapper zegt dat hij geprobeerd heeft om Ten Damme te spreken naar aanleiding van de beschuldigingen. „Maar ik krijg geen reactie.”

Politie doet geen uitspraken over eventuele melding

De politie laat weten geen uitspraken te kunnen doen over eventuele melding van Ten Damme. Ook het management van de zangeres was niet bereikbaar voor commentaar.

Tegen Ali B liggen inmiddels twee aangiftes, waarvan één voor verkrachting. Eerder liet hij weten ook die beschuldigingen te ontkennen.