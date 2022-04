Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Smeren maar! Op Koningsdag hebben we zonnebrand nodig

Het is buiten vandaag op veel plekken zo ‘druilerig’ als wat, maar opgelet: er komt goed weer aan. Nog beter: vooral op Koningsdag. Meteorologen raden het zelfs aan om je die nationale feestdag in te smeren, want de zonkracht wordt feller dan je wellicht denkt.

Morgen wordt het voor het eerst deze lente in het midden en zuiden van het land zonkracht 5. Tot nu toe was de zonkracht maximaal 4, stelt weerdienst Weeronline. Het zonlicht wordt komende dagen geleidelijk wat feller en verspringt morgen al van 4 naar 5. De maximale zonkracht heeft niks te maken met de temperatuur, maar met de hoeveelheid UV-straling van het zonlicht. En dat heeft gevolgen voor Koningsdag, waarover verderop meer. Hoe het werkelijk zit, legt Weerlonline uit in een video.

Je zou vandaag misschien niet verwachten dat de zon heel snel feller wordt. Er zijn vrij veel wolkenvelden en daardoor komt de zonkracht niet verder dan 2 of 3. Daarbij is de kans op verbranden heel klein, of zelfs minimaal. In het noorden wordt het wel zonnig met vanmiddag zonkracht 4.

Massaal buiten op Koningsdag

De komende dagen hebben we een afwisseling van stapelwolken en zon. In het noorden is het zonkracht 4 en in het midden en zuiden wordt het zonkracht 5. Dat betekent: zonnebrand uit je kast halen. Hoewel het vertrouwen in koning Willem-Alexander en koningin Máxima volgens een peiling tot een dieptepunt is gedaald, trekken we op Koningsdag natuurlijk massaal naar buiten. Vertrouwen in het koningshuis? Boeien. Het is feest, dus vieren we dat.



Insmeren met zonnebrand is de tip

Omdat op Koningsdag veel mensen langere tijd buiten zijn, is insmeren volgens de weerdeskundigen de wijze raad. Met 12 graden aan zee tot 17 graden in het zuiden is het niet heel warm en kun je eerder verbranden dan je zou verwachten. En dat heeft dus te maken met die eerder genoemde hoeveelheid UV-straling. Als de ozonlaag minder UV-straling tegenhoudt, is de zonkracht hoger.

Kijken we iets verderop, dan is de zon op donderdag en vrijdag het felst. In het hele land is er dan zonkracht 5, maar de zon is nog net niet fel genoeg voor zonkracht 6 (dan moet je met een teer huidje helemaal oppassen). Tussen 12.00 en 15.00 uur kan een onbeschermde huid aan het einde van deze week in minder dan een half uur al rood kleuren. Na het weekend zal de zonkracht iets afnemen.