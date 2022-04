Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lil Kleine lijkt er een nieuwe vriend bij te hebben, de Tinder Swindler: ‘We hadden lol’

Zowel Simon Leviev, a.k.a. de Tinder Swindler en rapper Lil Kleine hebben zichzelf dit jaar niet echt op de kaart gezet als de ideale schoonzoon. Die gemeenschappelijke deler schept wellicht een band? Want Leviev claimt dat hij en Lil Kleine met elkaar optrokken, niet lang geleden.

Wie de Tinder Swindler heeft gezien, weet dat Leviev inmiddels bekend staat als een notoire oplichter. Hij ronselde vrouwelijk schoon op datingapp Tinder om ze vervolgens onder valse voorwendselen voor tienduizenden euro’s op te lichten. Netflix maakte een documentaire over zijn slachtoffers.

Gaan Tinder Swindler Simon Leviev en Lil Kleine met elkaar om?

Lil Kleine verscheen de afgelopen tijd voornamelijk in het nieuws vanwege de beschuldigingen van mishandeling. De rapper zou zich misdragen tegenover zijn inmiddels ex-vriendin, Jaimie Vaes. Hij belandde in de cel, kwam weer op vrije voeten, vetrok naar het buitenland en zou nu weer terug zijn in Nederland. Inmiddels wacht Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, het strafrechtelijk proces tegen hem af.

Maar goed, blijkbaar voor Leviev geen reden om de rapper te ontlopen. Integendeel, in een livestream op zijn Instagram-account vertelde hij dat de heren zelfs met elkaar op stap gingen. „Lil Kleine vindt me erg leuk, we hadden lol”, zegt hij. Volgens de Tinder Swindler gingen Kleine en hij samen uit in de Amsterdamse club Mad Fox. En volgde er een tripje naar Ibiza. Leviev noemt ook de naam van dj Martin Garrix op. „Vraag hem maar naar ‘Simon met de Ferrari’, dan weet hij wie je bedoelt”, claimt de Tinder-oplichter.

Nieuwe liefde Lil Kleine

Leviev werd geboren als Shimon Hayut en heeft, blijkt uit de Netflix-documentaire, een rijke geschiedenis aan leugens op zijn naam te hebben staan. Zelf ontkent Leviev dat hij een oplichter is. Overigens heeft de Spaanse rechtbank een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Dit vanwege het gebruik van een ongeldig identiteitsbewijs bij de Spaanse politie.

Overigens draait de geruchtenmolen rondom Kleine ook overuren. Zo zou er sprake zijn van een nieuwe liefde in zijn leven, waarmee hij in Amsterdam zou zijn gespot.