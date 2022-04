Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Beau van Erven Dorens prijst jeugd met oppakken leven na corona

Het festivalseizoen is van start, we mogen alweer een tijdje uit en jongeren pakken hun leven weer op. Met dat alles is Beau van Erven Dorens maar wat blij, schrijft hij in een bericht op Instagram. Hij vind het vooral fijn dat jongeren hun leven weer oppakken nadat zij vanwege de coronacrisis zo lang weinig buitenshuis konden doen.

Volgens de presentator weten jongeren hun weg maar goed te vinden in deze nieuwe vrijheid.



Beau van Erven Dorens: ‘Fijn dat jongeren hun eigen gang kunnen gaan’

Van Erven Dorens schreef dat bericht niet zomaar, nee, zijn middelste zoon, Bobbie, is net thuis gekomen. Hij was vijf maanden in Oostenrijk, en gaf daar skiles. „Hij ziet eruit alsof hij al die maanden eenzaam door een bos heeft gedwaald, zich voedend met bessen, mestkevers en boomschors. Zo klinkt hij ook, schor en verwilderd”, schrijft de presentator met een knipoog. Toch is hij er gelukkig mee. „Wat fijn dat alle jongeren weer hun eigen gang kunnen gaan”, zegt hij.

Begin dit jaar riep de presentator nog op tot een algehele compensatie voor jongeren. Hij wilde onder meer coulance bij vertraging op school of studie, 250 euro „vrijheidsbonus”, gratis ov én een dag met gratis festivals voor iedereen onder de 27 jaar. „Mijn pleidooi voor een nationale dag voor de jongeren, vol gratis festivals etc (omdat zij zoveel offers hebben gebracht tijdens de coronacrisis) heeft helaas niets opgeleverd”, schrijft Beau daar vandaag over. „Maar gelukkig weten jongeren heel goed de ruimte te vinden om zich te ontwikkelen, op ieder gebied. Teugels los en de straat op!”