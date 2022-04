Het Metro-panel over de stelling: ‘Het koningshuis en Koningsdag moeten per direct worden afgeschaft’

‘Koningshuis heeft geen enkele economische meerwaarde’

„Ik ben het niet eens met de stelling. Zolang het koningshuis gedragen wordt door een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking – en daarbij zou ik niet uitgaan van dagkoersen – moet het gewoon blijven. Het is een symbolisch instituut dat mensen kan verbinden, waarin mensen zich samen kunnen herkennen. Als je een aantal elementen zou moeten noemen van de Nederlandse identiteit, zou het koningshuis daar wel bij horen.

Cultureel-historisch gezien moeten we het koningshuis behouden, maar als het gaat om het economische aspect, om bij mijn eigen vakgebied te blijven, dan zeg ik: het koningshuis kan direct worden afgeschaft. Het heeft geen enkele economische meerwaarde in vergelijking met andere vormen van constituties. Er zijn studies die zeggen dat de monarchie Nederland miljarden oplevert, maar die studies kan ik allemaal fundamenteel bekritiseren. Je kunt alleen al kijken naar de dag van vandaag in Europa: er zijn landen met een monarchie, er zijn landen zonder monarchie. Het verklaren waarom het ene land economisch succesvoller is dan het andere heeft echt niet te maken met monarchie of niet. Ik weet dat er dan mensen zullen zeggen: als je kijkt naar de rijkste landen, dan zie je dat daar monarchieën zijn. Nou, dat is niet de verklarende factor, dat ligt dan aan andere dingen.”

‘Handelsmissies zijn geen magische toverstaf’

„Dat wil trouwens niet zeggen dat de koning en de koningin geen goed werk doen of willen doen voor Nederland, ik heb oprecht alle vertrouwen in hun goede bedoelingen om zich in te zetten voor de Nederlandse economie, bijvoorbeeld bij handelsmissies. Maar als Nederland geen koningshuis zou hebben, zouden we gewoon een president hebben die ook prima mee kan op handelsmissie.

Handelsmissies heb ik uitvoerig onderzocht en daaruit blijkt dat Nederlandse handelsmissies niet meer of minder succesvol zijn dan handelsmissies van andere landen. In de journalistiek wordt vaak het beeld geschetst dat handelsmissies op zichzelf miljarden opleveren, maar dat is niet zo. Handelsmissies zijn onderdeel van een cyclus om bedrijven te helpen internationaal succesvol te worden, en de missies vormen vaak het begin- of eindpunt van die cyclus. Maar internationaal zakendoen kan ook zonder handelsmissies, we hebben overal ter wereld ambassades die hun lobby’s kunnen aanwenden. Deelnemers van handelsmissies geven weliswaar aan dat ze de deelname van het koningshuis fijn vinden, maar ook dat maakt handelsmissies niet tot een magische toverstaf.”