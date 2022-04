Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet eerder hadden we zo weinig vertrouwen in koning en koningin

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander en koningin Máxima heeft een dieptepunt bereikt. Nooit eerder hadden Nederlanders zo weinig vertrouwen in het koningspaar. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag op basis van het jaarlijkse Koningsdagonderzoek onder ruim 28.000 leden van het eigen opiniepanel.

Het vertrouwen liep een deuk op omdat het koningspaar zich de afgelopen twee jaar niet altijd aan de coronaregels wist te houden. Slechts 54 procent van de ondervraagden zegt nog vertrouwen te hebben in koning Willen-Alexander. Vorig jaar gaf 63 procent aan vertrouwen in de koning te hebben en voor de coronacrisis lag dat percentage zelfs op ruim 80 procent. Ook koningin Máxima kan op minder steun rekenen: van 69 procent vorig jaar naar 61 procent nu.

Verontwaardiging over vakantie en verjaardagsfeest in coronatijd

Veel van de ondervraagden zeggen nog altijd moeite te hebben met het handelen van koninklijke familie in coronatijd. „Zoals de vakantie naar Griekenland in oktober 2020”, zegt EenVandaag-opiniepeiler Gijs Rademaker. Maar ook het drukke verjaardagsfeest van prinses Amalia afgelopen december zit de ondervraagden niet lekker. 69 procent van het opiniepanel vindt de ophef in de media die daarover ontstond terecht, stelt Rademaker.

Ook vindt een meerderheid van het panel dat het inkomen van de Oranjes en de vergoeding die ze krijgen voor personeel en onkosten te hoog. „Dat vinden mensen al langer, maar de onvrede daarover verdiept door de incidenten in coronatijd”, zegt Rademaker.

‘Koning moet leren van zijn fouten’

Willem-Alexander krijgt ongeveer 1 miljoen euro aan inkomen, plus 5,1 miljoen voor personeel en onkosten. „Deze elementen opgestapeld voeden een beeld van een koning die niet aanvoelt wat er speelt in de samenleving. Veel ondervraagden vinden het hoog tijd dat de koning leert van zijn fouten en vaker naast zijn volk staat in plaats van erboven, zeker in crisistijd.”

Toch zijn er ook positieve geluiden. De meerderheid (56 procent) zegt nog altijd voorstander van de monarchie te zijn en 88 procent van de ondervraagden zegt het goed te vinden dat Amalia besloot haar toelage de komende jaren nog terug te storten. Ook zijn de ondervraagden positief over de opvang van Oekraïense vluchtelingen op het Oude Loo.