Beau-kijkers verbazen zich over gasten in Marc Overmars-discussie: ‘Eén vrouw?’

Na de misstanden bij The Voice, ligt nu ook de voetbalwereld onder vuur. Ajax-directeur Marc Overmars stapt op, nadat hij grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond binnen de club. Aan tafel bij Beau werden de onthullingen over de voetbalclub besproken. Kijkers verbazen zich voornamelijk over de gastenkeuze bij talkshow. Want het overgrote deel is man. Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht is de enige vrouw aan tafel.

Marc Overmars, die wordt bestempeld als de beste voetbaldirecteur die Ajax gehad heeft, stapte zondag op bij Ajax. Aanleiding is het grensoverschrijdende gedrag van de directeur. Zo stuurde hij foto’s van zijn geslachtsdeel naar vrouwelijke collega’s en zou hij stalkerig gedrag vertonen. Elf vrouwen deden hun verhaal aan NRC. De krant bracht deze verhalen gisteren naar buiten.

Marjan Olfers enige vrouw bij Beau

Marjan Olfers is hoogleraar sport en recht en schoof aan bij Beau om te vertellen over de beschuldigingen richting Overmars. Maar, benadrukt Olfers, het gaat om „een cultuur van grensoverschrijdend gedrag”.



1 vrouw probeert in een studio vol mannen te vertellen over grensoverschrijdend gedrag in de sport en hoe dit te voorkomen/aan te pakken.#beau — DB💉 (@DBgirl_83) February 7, 2022

De hoogleraar is de enige vrouw in de studio. Aan tafel praten onder meer sportverslaggever Marcel Maijer en Bureau Sport-presentatoren Erik Dijkstra en Frank Evenblij mee over de opgeschudde voetbalwereld. De mannelijke tafelgasten en presentator Beau van Erven Dorens laten meermaals blijken geschrokken en verbaasd te zijn over de beschuldigen rondom Ajax.



Respect voor @MarjanOlfers die aan tafel met 5 mainsplainende kerels (die, toegegeven, best hun best doen hoor) heel genuanceerd en gedisciplineerd over cultuur verandering in de (voetbal)sport spreekt #beau #overmars — Zeger van der Wal (@Prof_Zeger) February 7, 2022



Jammer dat er geen vrouwelijke sportverslaggever bij zit #beau — Emmy Uittien (@EmmyUittien) February 7, 2022

Olfers is kritischer. „De vraag is wel: ‘Is Ajax er zorgvuldig mee omgegaan’? Dat zegt wel wat over je cultuur. Dat moeten mensen gevoeld en geweten hebben.” Zelf werkt de hoogleraar in een wereld vol mannen. „Ik heb mij nooit onveilig of onheus bejegend gevoeld. Kan ook zijn dat ik een dikke huid heb gekregen.”



Bij #beau over grensoverschrijdend gedrag.

Aanwezig 1 vrouw, 9 mannen. Juist vandaag @BeauvanED had het wel es iets diverser gekund. — Mir (@MarIrTim) February 7, 2022

Weinig vrouwen in voetbalwereld

Sportverslaggever Maijer legt uit dat de voetbalwereld een macho-cultuur is. „Waar mannen de toon voeren.” Volgens hem zijn er weinig vrouwen in leidinggevende posities. „Je ziet nu wel dat de laatste jaren steeds meer vrouwen in de organisaties komen. Wat een hele goede zaak is, maar het voedt misschien ook weer het mannelijke gedrag om dan even dit soort gedrag te kunnen vertonen. En die ruimte is er dan ook ineens, want ineens lopen er allemaal vrouwen rond.”



En weer gaat het over wat vrouwen allemaal (moeten) kunnen doen in het geval van grensoverschrijdend gedrag dat hen overkomt. Grijp eens in @BeauvanED, wat moeten mannen anders doen?! #beau — Sam Zonjee (@SamZonjee) February 7, 2022

Olfers kaart aan dat ze in het statement van Ajax aandacht voor de vrouwen miste. „Wat doen jullie voor die vrouwen zelf? Hoe veilig is het om naar voren te komen?” Volgens haar is er een verandering gaande in de samenleving. Waar het niet alleen maar draait om geld, financiën en prestaties. „Het gaat ook om hoe we met elkaar omgaan.”



#beau ze staat haar mannetje in haar eentje #marjanolfers 👍 — Marcel Leenderse (@MarcelLeenderse) February 7, 2022

Marc Overmars grensoverschrijdende gedrag in functie

Haar mede-tafelgenoten blijven verbouwereerd over de aantijgingen richting Overmars. De Bureau Sport-mannen belichten Overmars zijn talent en carrière. Zij begrijpen niet dat iemand met zo’n functie en zoveel bekendheid „dickpics stuurt”. Maar daar wringt volgens Olfers juist de schoen. „Idolen verering leidt tot collectieve blindheid. We willen het niet zien van onze idolen. Daarom komen ze heel vaak met veel gedrag weg. Als je vroegtijdig wordt aangesproken op grensoverschrijdend gedrag, gaat het wellicht niet zo ver.”



Die @MarjanOlfers die de me too bij Ajax komt duiden? Werkt ze bij Ajax? Wat een flauwekul bijdrage ! Open deuren ! #beau — Peter Rademaker (@PeterPrademaker) February 7, 2022



Overmars zou een goede directeur zijn geweest 🙄

Je kunt geen goede directeur zijn als je dickpics verstuurt naar je medewerkers. PUNT! Ongeacht de bedrijfscultuur. Een goede directeur toont voorbeeldgedrag en gaat integer om met zijn medewerkers. #Beau — Joke Maria (@JokeMaria2) February 7, 2022

