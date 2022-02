Johan Derksen kritisch op Ajax-vrouwen die verhaal Overmars doen aan pers: ‘Intern oplossen’

Ajax-directeur Marc Overmars wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en daarmee ligt momenteel ook de voetbalwereld onder vuur. En daar hadden de VI Vandaag-mannen gisteravond natuurlijk iets over te zeggen. Volgens Johan Derksen hadden de vrouwelijke Ajax-medewerkers hun verhaal best intern kunnen oplossen, in plaats van dit te delen met de media.

Elf vrouwen deelden namelijk hun verhaal met het NRC. Daarin wordt directeur Overmars beticht van overschrijdend gedrag en volgens die verhalen zou dat soort gedrag vaker voorkomen in de hele bedrijfscultuur van de voetbalclub. Overmars besloot op te stappen bij Ajax.



Opvallend dat middenin de #metoo en #Overmars storm Johan #Derksen bij #VIvandaag het toch aandurft de #weerbaarheid van vrouwen aan te kaarten. Even wat afstand nemen van de vanzelfsprekende #slachtoffer rol — Frans Gabler (@fjgabler) February 7, 2022

Marc Overmars ter sprake bij VI Vandaag

Johan Derksen schroomt niet om zijn mening te delen. Gisteravond vertelde hij aan tafel bij VI Vandaag dat de vrouwelijke Ajax-medewerkers hun zaken intern hadden moeten oplossen. „Nou, vind ik dat als een vrouw een dickpic opgestuurd krijgt, dat ze met dat telefoontje naar hem toe moet stappen. En moet zeggen: ‘Hé, wat ben jij nou een klootzak, joh?’”

Volgens de VI-presentator moeten vrouwen bij dit soort gedrag het heft in eigen hand nemen. „Ik denk dat je het als vrouw in de kiem moet smoren.” Collega Wilfred Genee nuanceert de uitspraak van Derksen. „Dat is niet voor elke vrouw even makkelijk.”



Omdat Johan Derksen een empathieloze, lompe zak is! #VIVandaag — remco stunnenberg (@stunnie71) February 8, 2022

Johan Derksen kritisch op rol vrouwen Ajax

Derksen beaamt dat dat inderdaad niet altijd even makkelijk is, maar volgens hem is het moeilijk om een grens te trekken tussen „ondeugende mailtjes en grensoverschrijdende mailtjes”. Volgens hem gaan dickpics überhaupt te ver, maar iets kan ook beginnen als een onschuldige flirt, die steeds verder gaat. „Als je daar als vrouw niet van gediend bent, moet je het meteen afkappen.”

Over de elf vrouwen die naar NRC stapten met hun verhaal, is Derksen niet te spreken. Hij noemt ze „slapjanussen” en volgens hem hadden ze naar de hoogste baas van Ajax moeten stappen, waarna Genee benadrukt dat die hoogste baas Marc Overmars is. „En dan heb je Edwin van der Sar nog.”



Onze nationale dinosaurus Johan Derksen snapt het nog steeds niet. "Dan moet ZE maar naar de directie stappen" 🙈#overmars #VIVandaag #JohanDerksen #dickpic — Ruud (@RuudvderVelden) February 7, 2022

Wilfred Genee neemt het op voor Ajax-medewerkers

Maar volgens Derksen kan iemand ook naar de Raad van Commissarissen toe. „Maar als je lef hebt, stap je meteen naar Overmars en dan zeg je: ‘Hier ben ik niet van gediend’”. Genee legt aan zijn collega uit dat angst en afhankelijkheid daarin een rol spelen. „Ik begrijp die positie wel, maar ik geloof niet dat Overmars het personeelsbeleid doet, hè?”, reageert Derksen. Maar volgens Genee onderschat Derksen de positie van Overmars. „Hij is wel machtig. Ajax is succesvol dánkzij Marc Overmars.”



Mag ik het eens zijn met de mening van Johan Derksen over Overmars? #VIVandaag — William-James (@afcakatwijk) February 7, 2022



