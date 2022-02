OMT praat over versoepelingen, ‘gaan niet eerder dan volgende week vrijdag in’

Dat er versoepelingen aankomen, is zo goed als duidelijk. Een hele hoop is alweer uitgelekt, bijvoorbeeld dat het kabinet van plan is de horeca tot 01.00 uur open te laten blijven. Maar het Outbreak Management Team (OMT) moet nog wel haar zegje doen over de voorgenomen versoepelingen. Zijn die wel mogelijk?

Vandaag komt het team van experts weer bij elkaar. Waar ze over praten is niet officieel bekendgemaakt, maar vermoedelijk gaan de gesprekken vooral over het al dan niet versoepelen van de coronamaatregelen.

Dinsdag persconferentie, OMT in overleg

De voorgenomen versoepelingen van het kabinet:

Horeca mag langer openblijven, mogelijk tot 01.00 uur.

De 1,5 meter-regel in de horeca wordt mogelijk geschrapt, ook zou een zitplaats niet meer verplicht zijn.

Schrappen van de thuiswerkplicht.

Schrappen van het advies over hoeveel mensen thuis te ontvangen; dat zou dan onbeperkt zijn.

Iets later: festivals en grote evenementen mogen weer doorgaan, mits bezoekers vooraf testen. Er geldt bij die evenementen dan een 1G-beleid.

Deze dingen zijn echter nog niet zeker. Mogelijk lekt ook het advies van het OMT later vandaag uit (dat zou niet de eerste keer zijn). Een definitieve beslissing neemt het kabinet echter dinsdag pas, de dag van de persconferentie. Premier Mark Rutte is daar niet bij, vanwege een debat in de Eerste Kamer. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers zal in z’n eentje achter de microfoon kruipen. Het persmoment staat gepland voor 19.00 uur.

Kuipers: ‘Versoepelingen niet eerder dan volgende week vrijdag’

De roep om versoepelingen vanuit de samenleving (en in sommige gevallen de politiek) klinkt al langer. Zeker nu gemeenten hebben aangegeven te handhaven op clubs die hun deuren morgen voor De Nacht staat op openen. Politiebonden hebben hun leden echter opgeroepen om te staken, dus staan boa’s er alleen voor. Die hebben het kabinet op hun beurt gevraagd om snel te versoepelen, vandaag al. Dat zit er volgens Kuipers echter niet in.

Bij Beau zei de minister gisteren – naast dat hij de mist in ging over zijn eigen beleid – dat snelle versoepelingen lastig zijn. Er zijn namelijk een paar dingen verplicht voordat ze ingevoerd kunnen worden. Kuipers: „We hebben een paar dagen nodig voor onder andere het OMT-advies en het inlichten van de Kamer, voordat we de versoepelingen kunnen doorvoeren.” Het is daarom wettelijk gezien niet mogelijk om de versoepelingen eerder dan volgende week vrijdag (18 februari) in te voeren.