Ernst Kuipers gaat de mist in bij Beau: ‘Sorry dat ik dat niet exact weet’

Veel mensen zullen het gezien hebben: er zijn versoepelingen aanstaande. En wat doe je dan als talkshowhost? Je nodigt de minister van Volksgezondheid uit voor wat duiding, natuurlijk. Maar die minister, Ernst Kuipers, maakte een fout bij Beau. Hij was namelijk niet helemaal op de hoogte van het quarantainebeleid. Vrij opvallend, als dat je eigen beleid is.

Het zit zo: de afgelopen dagen is er heel wat uitgelekt over de aanstaande versoepelingen. Horeca en cultuur open tot 01.00 ‘s nachts, een 1G-beleid voor het nachtleven en op een aantal locaties (tot 500 mensen) hoeft geen afstand meer gehouden te worden. Goed moment voor Beau van Erven Dorens om Kuipers een aantal vragen te stellen.

Kuipers bij Beau over versoepelingen

Het versoepelen gaat ineens namelijk wel erg snel. En dat met nog steeds tienduizenden besmettingen per dag. Maar volgens Kuipers is het versoepelen mogelijk omdat „meer dan 90 procent van de 60-plussers een vorm van afweer heeft opgebouwd en we hebben te maken met een minder ziekmakende variant”. En de cijfers passen bij dat beeld: wel erg veel besmettingen (gisteren ruim 86.000), maar in de ziekenhuizen blijft het rustig. Gisteren lagen er minder dan 200 mensen op de ic.

Maar wanneer gaan die versoepelingen dan in? Volgens Kuipers kan dat nog heel even duren. Dinsdag staat de persconferentie op de planning, de eerste die Kuipers zal doen zonder premier Mark Rutte. Laatstgenoemde moet namelijk in de Eerste Kamer zijn voor een debat. Wat er allemaal vooraf gaat aan het doorvoeren van de versoepelingen? Kuipers: „We hebben een paar dagen nodig voor onder andere het OMT-advies en het inlichten van de Kamer, voordat we de versoepelingen kunnen doorvoeren.”

Het OMT-advies is er dus nog niet, maar de verbazing zal klein zal als dat een dezer dagen ook uitlekt. Kuipers zei bij Beau dat het wettelijk gezien niet mogelijk is om de versoepelingen eerder dan volgende week vrijdag (18 februari) in te voeren.

Hoe lang is de quarantaineperiode?

En dan komt het deel waarover Kuipers de mist in gaat. De betreffende vraag komt van Telegraaf-verslaggever Wouter de Winther, ook aanwezig in de studio: „Duurt de isolatieperiode nou zeven dagen?” Het antwoord van de minister komt haperend: „Uhm, dat exact, uh, om en nabij.” Je snapt: ‘exact’ en ‘om en nabij’ zijn twee erg verschillende dingen. Kuipers verontschuldigt zich nog wel: „Sorry dat ik dat niet exact weet.”

De plicht om in quarantaine te gaan als je bent besmet én als je in contact bent geweest met een besmet persoon (in veel situaties) maakt het dagelijks leven moeilijker. Sommige winkels moeten tijdelijk hun deuren sluiten omdat het personeel in quarantaine zit, treinen vallen uit en onlangs bleek al dat een groot deel van de leraren thuiszit. De vraag bij de talkshow was dan ook: kan die quarantaineperiode anders, of korter? Op het moment mag je zeven dagen na je positieve test én als je 24 uur klachtenvrij bent, uit isolatie.

Volgens de minister kan die periode mogelijk wel korter. Het is echter aan het RIVM om dat te beoordelen. De regels rondom quarantaine zijn al wel ietwat versoepeld. Wie in de buurt is geweest van iemand met corona, hoeft nu niet meer in quarantaine als hij of zij langer dan een week geleden is geboosterd. Ook na een besmetting in de afgelopen acht weken hoeft iemand niet meer in quarantaine. De versoepelde regels gelden alleen als iemand geen klachten heeft.

Wil je de aflevering van Beau terugkijken? Dat kan hier.