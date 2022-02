Dinsdag persconferentie, eerste hoopgevende versoepelingen gelekt

Aanstaande dinsdag is er weer een persconferentie over de coronamaatregelen, in nieuwe stijl. Mark Rutte is er voor het eerst niet bij en Minister Kuipers van Volksgezondheid staat de journalisten alleen te woord. De eerste voorgenomen versoepelingen zijn -zoals vanouds- alweer gelekt.

Zo meldt de NOS op basis van een gelekte kamerbrief dat de horeca vanaf volgende week vrijdag tot 01.00 uur ‘s nachts open mag blijven. Daarnaast wil het kabinet ook meer maatregelen loslaten op plaatsen waar een coronatoegangsbewijs nodig is, denk aan theaters en stadions.

‘Volle stadions en zalen weer toegestaan’

Concreet wil dat zeggen dat op een aantal locaties geen anderhalve meter afstand meer gehouden hoeft te worden. Dit geldt naar verluidt voor plaatsen met een capaciteit van maximaal 500 bezoekers. Daar zijn vaste zitplaatsen dan ook niet meer verplicht. Op grote locaties, waar meer dan 500 mensen in kunnen, blijft de vaste zitplaats nog wel bestaan. De anderhalve meter komt daar echter ook te vervallen.

Het coronatoegangsbewijs blijft wel van kracht in de sport, cultuursector en horeca. Het nachtleven zou weer open kunnen met gebruik van het zogeheten 1G-toegangsbewijs, meldt het AD. Dan moet iedereen, ook gevaccineerden of mensen die onlangs corona hebben gehad, vooraf een test doen.

Officieel gaat het nog om een voorstel. Minister Kuipers van VWS stuurt de gelekte brief ook nog naar de Tweede Kamer, melden bronnen van de NOS. Als uit nieuwe cijfers blijkt dat er nog te veel besmettingen zijn, volgt mogelijk uitstel. Volgens een bron geeft het kabinet aan wat maximaal kan en moet na een advies van het OMT blijken of dat ook volledig verantwoord is. Het gaat om „een soort wat-zou-het-kunnen-zijn-pakket”, aldus premier Mark Rutte in de brief.

Persconferentie dinsdag 19.00 uur

Kunnen we aanstaande dinsdag om 19.00 uur een positief gestemde Minister Kuipers verwachten tijdens de persconferentie? Gekeken naar het aantal ziekenhuisopnamen is dat waarschijnlijk. Er liggen donderdag 1513 mensen met corona in het ziekenhuis (woensdag waren dat er nog 1531), van wie 198 op de IC (woensdag: 206). Overigens zijn niet alle virologen positief. Ab Osterhaus waarschuwde onlangs dat we niet aan „het einde van de rit de boel moeten verpesten”.