Tientallen meldingen na nieuws over arts die eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen

Stichting Fiom heeft in de afgelopen dagen tientallen meldingen ontvangen naar aanleiding van het nieuws over de Leidse gynaecoloog Jos Beek. Hij zou in de jaren zeventig en tachtig zijn eigen sperma hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen.

Zeker 61 meldingen kwamen er binnen bij de stichting die mensen helpt bij het vinden van hun biologische familie. In totaal meldden 53 donorkinderen en 8 donoren zich, aldus Nieuwsuur. De meldingen kwamen binnen nadat het Isala ziekenhuis in Zwolle een oproep aan patiënten van Jan Wildschut deed. Ook hij gebruikte zijn eigen sperma bij de vruchtbaarheidsbehandelingen.

Meer aanmeldingen door recente publiciteit

Normaal gesproken komen er maandelijks zo’n 30 meldingen bij de stichting binnen, maar door de recente publiciteit melden veel meer mensen zich aan voor een inschrijving bij de databank van Stichting Fiom.

Donorkinderen en -ouders kunnen door die databank aan elkaar worden gematcht. Op die manier kwam deze week ook de zaak rond Leidse de arts Jos Beek aan het licht. Uit onderzoek kwamen 21 DNA-matches naar voren. Fiom besloot het Alrijne ziekenhuis in te lichten na dit onderzoek.

Het ziekenhuis liet vervolgens weten dat het er sterk op lijkt dat de arts zijn eigen sperma gebruikte voor de inseminatie van vrouwen met een kinderwens. Zij waren hier niet van op de hoogte.

Derde arts die eigen sperma gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen

Jos Beek is de derde arts van wie bekend is dat hij zijn eigen zaad gebruikte bij de vruchtbaarheidsbehandelingen. Eerder werd duidelijk dat de inmiddels overleden arts Jan Karbaat zeker 81 kinderen verwekte doordat hij zijn eigen zaad gebruikte. Ook voornaamgenoot Jan Wildschut gebruikte bij de inseminatie zijn eigen sperma. Hij verwekte zeker 47 kinderen, maar dat zijn er vermoedelijk meer.

Het Isala ziekenhuis in Zwolle deed vorige week een oproep aan oud-patiënten van Wildschut. Daar zijn tot dusver vijftig reacties op gekomen, zegt het ziekenhuis tegen Nieuwsuur.