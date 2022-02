Meer dan 120.000 mensen ondertekenen petitie tegen coronapas van Mona Keijzer

Een petitie van oud-CDA-staatssecretaris Mona Keijzer voor onmiddellijke afschaffing van het coronatoegangsbewijs wordt massaal ondertekend. Tegen het middaguur was de petitie, die gisteren online kwam, al meer dan 120.000 keer ondertekend.

De petitie verwijst naar een manifest onder het motto ‘Onverdeeld Open’. Daarin pleit een brede coalitie van prominente mensen voor het heropenen van de samenleving zonder coronapas. „Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de ‘gereedschapskist’ van een vrije democratie. Wij roepen de regering en het parlement op om het coronatoegangsbewijs per direct af te schaffen”, zeggen ze.



Dit is het moment om na te denken over de toekomst. Spreek je samen met ons uit voor een onverdeelde samenleving waar deelname niet afhankelijk is van een gezondheidspas. Doe je mee? Sluit je aan bij onze coalitie. https://t.co/PLRpKJfMwS#onverdeeldopen pic.twitter.com/08IzSoCR8U — Mona Keijzer (@MonaKeijzer) February 5, 2022

Schade door coronatoegangsbewijs niet proportioneel

De schade die door het coronatoegangsbewijs wordt veroorzaakt, staat volgens de Keijzer en de vele ondertekenaars van de petitie niet in verhouding tot de ‘eventuele voordelen voor de volksgezondheid’. Ze noemen de coronapas een „inbreuk op grondrechten die niet noodzakelijks is, laat staan proportioneel”.

Onder de opstellers van het manifest zijn ex-politici, medici, juristen, ondernemers en wetenschappers. Zo staan de namen van de oud-Kamerleden Joël Voordewind van de ChristenUnie, Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren en Michel Rog van het CDA onder de oproep. En ook hoogleraar Jan Rotmans, cabaretier Guido Weijers en de regisseurs Dick Maas en Martin Koolhoven sluiten zich aan bij de coalitie.

Petitie trending topic op Twitter

Op Twitter is de hashtag #OnverdeeldOpen trending topic. Veel mensen delen de link naar de petitie. Ze noemen het initiatief ‘broodnodig’. „We kunnen dit beleid niet maar laten doordenderen. Hopelijk is dit het breekijzer waarmee we Nederland weer terug naar oude normaal krijgen”, schrijft iemand op Twitter. „Ik heb het gevoel dat dit het verschil gaat maken”, twittert een ander. Ook Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (DENK) heeft de petitie ondertekend. Petities.nl, de website waar mensen het manifest kunnen ondertekenen is door de drukte af en toe uit de lucht.



Zelden heb ik in de afgelopen 10 jaar een burgerpetitie ondertekend, omdat ik vind dat ik als parlementslid genoeg mogelijkheden om mijn stem te laten horen. Maar voor dit initiatief maak ik graag een uitzondering.#onverdeeldopen pic.twitter.com/8hWIsM9f7H — Tunahan Kuzu (@tunahankuzu) February 5, 2022



Trots om wederom, deze keer samen met @MonaKeijzer, onderdeel te zijn van een genuanceerde actie. Help mee. Teken de petitie en maak samen impact!https://t.co/wTEZBzxgzC pic.twitter.com/eqFbfYzAXK — Guido Weijers (@guidoweijers) February 5, 2022

Initiatiefnemer Mona Keijzer was in het vorige kabinet staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Premier Mark Rutte ontsloeg haar eind september op staande voet nadat ze zich in De Telegraaf tegen de invoering van de coronapas had gekeerd, waardoor het kabinet niet meer met één mond sprak.