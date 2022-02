Goud! Irene Schouten absolute topfavoriete, maar flik het maar even

Schaatsster Irene Schouten heeft Nederland vanmorgen op de 3000 meter de eerste gouden medaille op de Olympische Spelen in Beijing bezorgd. De absolute topfavoriete was de geweldige veelvraat al, maar doe het dan op het allerbelangrijkste moment maar even. Dat deed Schouten en nog in een olympisch record ook.

De 29-jarige Irene Schouten maakte in de National Speed Skating Oval in Beijing haar favorietenstatus op de 3000 meter dubbel en dwars waar. Het hele schaatsseizoen heeft de inwoonster van het Noord-Hollandse Hoogkarspel nog geen lange afstand verloren. Maar ja, ‘even’ de nieuwe Yvonne van Gennip worden, die in 1988 met drie gouden medailles tijdens de Olympische Spelen van Calgary (Canada) de wereld verbaasde, worden? Dat is wat sommige sportkenners van Schouten verwachten, dus ga er maar aan staan.



Slotrit Irene Schouten – Lollobrigida

Irene Schouten moest wachten tot de slotrit, waarin zij het opnam tegen ‘snelstarter’ Francesca Lollobrigida uit Italië. Er moest wel wat gebeuren, want de Canadese Isabelle Weidemann (brons) had tot dan toe een schitterende tijd neergezet, 3.58.64. Als zij goud had gewonnen, was dat op zich al een mooi verhaal geweest. Weidemann had de ontspanning gezocht en werkte daarom tot een maand geleden als vrijwilligster voor coronapatiënten in een Canadees ziekenhuis. Maar ja, Irene Schouten… ‘De onklopbare’ bleek inderdaad onklopbaar en snelde in een schitterende race naar een nieuw olympisch record (3.56,93). Haar tegenstander Lollobrigida was met zilver (3.58.06) de grootste verrassing in Beijing van de schaatsochtend.

Het olympisch record stond al twintig jaar (Salt Lake City, 2002) en was met 3.57.70 in handen van Claudia Pechstein. De Duitse is nu 49 jaar, maar doet in Beijing nog altijd mee. Op de 3000 meter was zij vanmorgen echter meer dan 20 seconden langzamer dan Irene Schouten.



En dat is 1! Geweldige Irene Schouten haalt eerste gouden plak. Om te janken zo mooi. Hulde!! 👏👏👏👏🧡 #ireneschouten @Beijing2022 @TeamNL pic.twitter.com/lQhP8mtv1N — Jochem van Gelder (@jochemvang) February 5, 2022

Teleurstelling andere Nederlanders

De twee andere Nederlandse deelneemsters stelden teleur. Carlijn Achtereekte, de olympisch kampioene van 2018 op de 3000 meter, eindigde met 4.02,21 als zevende. Antoinette de Jong moest met 4.02,37 genoegen nemen met de achtste plaats. Een zware tegenvaller, want De Jong is de huidige wereldkampioen op deze afstand. Zij heeft echter nog drie kansen tijdens deze Olympische Spelen. Dat geldt ook voor Irene Schouten, die nog uitkomt op de 5000 meter, bij de ploegen en bij de massastart. Op laatstgenoemde afstand won gouden Irene vier jaar geleden in Pyeongchang in Zuid-Korea brons.

Het zit Irene Schouten niet altijd mee

Irene Schouten komt uit een tulpenfamilie (bedrijf in Andijk) en heeft ook met tegenslagen te maken gehad. Vorig jaar juni viel zij op met de EO-documentaire Het leven gaat niet altijd over tulpen. De docu draait om het feit dat haar moeder Jolanda enkele jaren geleden getroffen werd door een zware hersenbloeding. Zij woont in een verzorgingshuis, maar is in de weekenden bij de vader van Irene Schouten thuis. Het televisie-portret was ontroerend. Metro schreef toen: ‘De manier waarop haar man Klaas en vier kinderen met Jolanda omgaan is indrukwekkend en hartverwarmend. Zo ga je om met andere mensen. Het is iets waar velen nog iets van kunnen leren, zeker in de ‘nogal onvriendelijke’ coronatijd.’

