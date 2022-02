Gommers blijft tóch bij het OMT: ‘Crisis op kantelpunt’

We zullen Diederik Gommers nog wel even langer blijven zien als lid van het Outbreak Management Team (OMT). Eigenlijk zou hij deze maand zijn OMT-diensten gedag zeggen, maar dat besluit trekt hij toch weer in.

In november zei hij dat hij in februari zou stoppen als adviseur van het kabinet, maar de ic-arts bevestigt, na berichtgeving van NU.nl, dat hij toch nog even blijft.

Gommers: ‘Blijf bij OMT vanwege kantelpunt’

Gommers ‘moest’ zijn plek in het OMT afstaan omdat hij deze maand stopt als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Bij die positie hoort een plek in het OMT, maar ondanks dat Gommers voorzitter-af is, mag hij dus blijven. Volgens de arts is dat omdat de coronacrisis op een kantelpunt is aanbeland. Daarbij is de rol die het OMT krijgt in de volgende fase van de coronacrisis volgens hem nog onduidelijk. „Het is op dit moment nog onduidelijk hoelang ik aanblijf. Dat hangt sterkt af van het verloop van covid”, laat het hoofd van de intensive care van het Erasmus MC in Rotterdam weten.

Wel had Gommers in november ook wat kritiek op het OMT én het kabinet. Zo was hij met veel plezier lid, maar hij vond het jammer dat er weinig openheid was over wat er in vergaderingen van het team besproken werd. „Daardoor komt het over alsof we één mening hebben, maar het was beter geweest als de overleggen openbaar waren geweest en als mensen of journalisten mee konden kijken. Nu lijkt het iets geheimzinnigs”, zei de ic-arts toen.

Verdeeldheid

Ook zei Gommers dat het kabinet soms deed alsof de maatregelen rechtstreeks uit een OMT-advies kwamen, maar dat dat niet altijd klopte. „Het OMT, en die vergaderingen, en die adviesbrief, dat is prima. Maar waar ik moeite mee heb is dat het demissionair kabinet soms uitingen doet als zijnde van het OMT. Ook in het nieuws, alsof wij dat gezegd hebben. Dat is niet zo en dat kun je niet corrigeren.” Volgens hem was het geven van advies ook steeds lastiger, omdat er verdeeldheid bestond binnen de club van experts.