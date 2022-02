Waarschuwing in Big Brother-huis na grensoverschrijdend gedrag

Leroy, een van de bewoners van het Big Brother-huis, heeft een officiële waarschuwing gekregen vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Een woordvoerder van RTL heeft een bericht hierover van Shownieuws (Talpa) bevestigd. Als Leroy zich nog één keer schuldig maakt aan dit soort uitspattingen, dan moet hij het huis verlaten.

Na The Voice en Ajax ook Big Brother in het nieuws

Berichten over grensoverschrijdend gedrag van mannen ten opzichte van vrouwen volgen elkaar deze week na alle commotie om The Voice of Holland snel op. Zondagavond laat kwam Ajax naar buiten met het opstappen van Marc Overmars. Meerdere vrouwen hebben aan de bel getrokken over de directeur voetbalzaken, die volgens hen berichten die niet door de beugel kunnen verstuurde. Het leidde gisteren tot reacties van onder meer minister van Justitie Yesilgöz en Ziggo, de hoofdsponsor van Ajax.

Nu is reality-programma Big Brother, dat momenteel wordt uitgezonden op RTL 5 en Videoland, aan de beurt. Er is echter een groot verschil: het leven van de tv-kandidaten in het Big Brother-huis is 24 uur per dag in beeld en te volgen via een livestream.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Commotie over bewoner Leroy op social media

De acties van Leroy die op genoemde livestream te zien waren, leidden de afgelopen dagen tot veel commotie op sociale media. Te zien was hoe de 31-jarige bewoner van het huis zichzelf betastte in zijn onderbroek en medebewoners begluurde in de douche. De beelden werden op sociale media veel gedeeld. Verschillende mensen vinden dat de deelnemer uit het programma moet worden gezet. Leroy stond tot nu toe bekend als een rustige bewoner binnen de groep. De kapper kwam als een van de laatste deelnemers het Big Brother-huis binnen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#bigbrothernlbe De productie MOET Leroy hierna toch wel weg sturen????!! — Big Brother Praat (@ghjjb_j) February 6, 2022

„Zero tolerance betekent direct actie ondernemen en passende consequenties doorvoeren”, aldus de woordvoerder van RTL. „Dat kan dus ook betekenen iemand direct aanspreken op gedrag en de gevolgen benadrukken als het gedrag aanhoudt.”

‘Big Brother heeft Leroy een waarschuwing gegeven’

„Op de livestream was te zien dat Leroy dames in de douchehokjes begluurde”, zei Albert Verlinde in Shownieuws. Wijzend op RTL: „Dan krijg je van alles over je heen over The Voice en dan sta je dit toe? Ik heb RTL toen gebeld en ik kreeg te horen dat men het inderdaad niet toe staat en dat Leroy erop is aangesproken dat dit echt niet kan. Hij moet naar een psycholoog toe en heeft een waarschuwing gekregen. Het protocol in Big Brother is één waarschuwing, daarna moet je er echt uit. Ik zou dan toch denken met alles wat er gebeurd is bij The Voice, waar de mensen in het Big Brother-huis natuurlijk niks van mee krijgen, dat je iedereen bij elkaar roept en zegt ‘jongens en meisjes, dit kan wel en dit kan niet’.”