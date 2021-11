Diederik Gommers stopt bij het OMT: ‘Jammer dat het leek alsof we één mening hebben’

Diederik Gommers stopt in februari als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en daarmee ook als lid van het Outbreak Management Team (OMT). Hij wil niet per se weg, maar zijn tijd zit er simpelweg op.

Zijn vetrek bevestigde de ic-arts na berichtgeving van NU.nl. Zijn laatste termijn als voorzitter van de NVIC, een vast uitgenodigde expert van het OMT, zit er volgend jaar na zes jaar op. De functie mocht Gommers twee termijnen van drie jaar vervullen.

Gommers: plezier en ook bedenkingen

Gommers was met veel plezier OMT-lid, zo laat hij weten. Maar hij vond het jammer dat er weinig openheid was over wat er in vergaderingen van het team besproken werd. „Daardoor komt het over alsof we één mening hebben, maar het was beter geweest als de overleggen openbaar waren geweest en als mensen of journalisten mee konden kijken. Nu lijkt het iets geheimzinnigs”, aldus de ic-arts.

„Wetenschap is iets moois: je probeert door discussie met elkaar tot een gedachtegang, een consensus te komen. Dat doen we ook als we complexe patiënten hebben: dan hebben we ook niet één mening. Dan vragen we verschillende experts om hun visie en maken we daarna een plan van aanpak. Dat gebeurt ook in het OMT.”

Diederik Gommers zat door zijn rol veel in talkshows. In het begin werd dat vooral gewaardeerd, later vonden veel mensen het wel een beetje ‘te veel van het goede’. Gedenkwaardig was zijn optreden met zangeres Famke Louise die bij Eva Jinek niet zo goed uit de verf kwam. Hij spaarde haar en nodigde haar uit in zijn ziekenhuis.



Gommers werd snel een hit toen hij zich op Instagram begaf. Binnen no time had hij 120.000 volgers. Inmiddels zijn dat er bijna een half miljoen.

Hoop op meer samenwerking ziekenhuizen

Begin februari is er een algemene ledenvergadering en wordt een nieuwe voorzitter van de NVIC gekozen, aldus Gommers. Die opvolger wil hij meegeven dat ziekenhuizen nog meer moeten samenwerken. „Ziekenhuizen waren altijd elkaars concurrenten, maar je wordt sterker als je samenwerkt. Daar hebben we al mooie stappen in gemaakt, maar de volgende stap is dat te concretiseren.”

Het hoofd van de ic van het Erasmus MC in Rotterdam wil zich volgend jaar vooral met zijn eigen afdeling gaan bezighouden. „We willen innovatieve oplossingen gaan zoeken die het werk op de ic makkelijker en vooral leuker moeten maken, met meer aandacht voor de patiënt. Nu zijn we te veel bezig met administratie en dat soort zaken. Vaak knappen verpleegkundigen daar op af. We willen dus ook het onderwijs aanpassen, zodat we meer mensen aantrekken om dat gat met tekort aan verpleegkundigen op te lossen.”