Gommers: OMT-advies steeds moeilijker door verdeeldheid onder leden

Het overleg van het Outbreak Management Team (OMT) van afgelopen woensdag was het moeilijkste tot nu toe, zegt ic-baas en OMT-lid Diederik Gommers. Door de snel veranderende cijfers neemt de verdeeldheid onder de belangrijkste adviseurs van het het demissionaire kabinet toe.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care zegt dat dat vooral komt doordat de cijfers waar het OMT zich op baseert, zoals de voorspelde ziekenhuisopnames, de laatste tijd hoger bleken dan waar eerder op was gerekend. „Dat maakt OMT-deelnemers onzekerder. Je ziet nu gewoon dat het niet meer helemaal onder controle is”, aldus Gommers. En dan zie je dat ook binnen het OMT de leden er een andere mening op na houden.

Verlengen kerstvakantie

Zelf was Gommers samen met „enkele andere OMT-leden” voorstander van een harde lockdown. Toch zegt hij vrede te hebben met het uiteindelijke, minder strikte, OMT-advies, waar het kabinet zich volgens de ic-arts „aardig” aan heeft gehouden. „Ook doet het mij goed dat het kabinet zegt lang over het nemen van besluiten te hebben gedaan en er extra over heeft nagedacht.”

Een van de punten in het OMT-advies waar het kabinet gisteravond tijdens de persconferentie geen gehoor aan het heeft gegeven, is het naar voren verlengen van de kerstvakantie. Het OMT vraagt het kabinet daarom opnieuw om dit advies te overwegen, omdat dit kan helpen het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Vorig jaar was dat ook al een advies van het OMT, maar onderwijsminister Arie Slob vond dat toen ook geen goed idee. Het OMT vraagt in het advies ook „aandacht voor Black Friday en de risico’s die aan de drukte in (winkel)centra verbonden zijn, just nu maatregelen worden aangescherpt.”

Voorstanders voor harde lockdown

Volgens Gommers is het belangrijkste of mensen zich aan de maatregelen gaan houden. „Ik ga ervan uit dat als je dingen afsluit, de contacten afnemen. Maar dan moeten er geen alternatieven worden georganiseerd achter de voordeur.” De arts zegt moeilijk in te kunnen schatten of dat gaat gebeuren. „Ik hoop van niet.”

Epidemioloog Frist Rosendaal had ook het liefst een harde lockdown gehad. „En eigenlijk al een maand geleden.” Volgens de hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is vroeg en hard ingrijpen beter, omdat het aantal besmette mensen dan nog laag is. „Nu is de kans heel groot dat je toch een besmet iemand tegenkomt.”

De arts denkt ook dat de samenleving een harde lockdown beter aankan. „Als iedereen even hard wordt aangepakt, is dat makkelijker te verkopen dan steeds de ene wel en de andere niet.” Toch zijn er, gezien eerdere afwachtende kabinetsbesluiten, de nu genomen maatregelen „heel goed” en „vrij fors”, meent Rosendaal. „Mits de regels worden nageleefd, zou het misschien wel kunnen werken. Maar dan moeten burgemeesters niet gaan zeggen dat het allemaal niet kan en moeten mensen niet gaan saboteren.”