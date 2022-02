Kabinet hoopt begin maart meeste coronamaatregelen af te schaffen

Begin maart: dat is de stip op de horizon die het kabinet vandaag plaatst. Dan hopen de kabinetsleden alle coronamaatregelen af te kunnen schaffen. En dat betekent dus ook het einde van het mondkapje en de 1,5 meter-regel. Grote festivals en evenementen kunnen dan ook weer doorgaan, maar dan moeten mensen wel een negatieve test kunnen laten zien.

Bij die evenementen geldt dan een zogeheten 1G-beleid. Wel wil het kabinet eerst van het Outbreak Management Team (OMT) horen of de versoepelingen verantwoord zijn.

Begin maart alle coronamaatregelen mogelijk weg

Eind deze maand zouden mogelijk al nachthoreca, festivals en ongeplaceerde evenementen open kunnen voor mensen die negatief getest zijn. Verdergaande stappen worden, als de deskundigen dat verantwoord achten, waarschijnlijk dan begin maart doorgevoerd. Mogelijk worden deze versoepelingen aangekondigd op de coronapersconferentie van 8 maart, maar zeker is dat niet.

De eerstvolgende persconferentie staat voor aanstaande dinsdag, 15 februari, gepland. Premier Mark Rutte is er dan niet bij, vanwege een debat in de Eerste Kamer. Alleen Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, is dan van de partij.

Rutte: ‘Kans op versoepelingen echt wel groot’

Rutte heeft inmiddels ook gereageerd op de vele uitgelekte geluiden. Hij zegt dat de kans op versoepelingen „echt wel groot” is. Hij en Kuipers willen echter niet bevestigen welke versoepelingen er mogelijk aankomen. Volgens Rutte overweegt het kabinet nu om nog voor het weekend aan de Tweede Kamer te laten weten welke maatregelen overwogen worden: „Een soort wat-zou-het-kunnen-zijn-pakket.” Daarbij zal het kabinet wel duidelijk moeten maken dat misschien niet al die versoepelingen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat de adviseurs van het OMT ze nog niet verstandig vinden.

In de wet staat dat de Kamer een week de tijd moet krijgen om zich over versoepelingen van coronaregels te buigen. Heeft de Tweede Kamer het nieuwe pakket vrijdag niet, dan zou dat betekenen dat versoepelingen die dinsdag worden aangekondigd niet het weekend daarop kunnen ingaan. Dat gebeurt dan pas in de week erna.

Rutte en Kuipers zijn wel „voorzichtig optimistisch” over de coronacijfers. „Het aantal besmettingen is heel erg hoog, maar gelukkig valt naar verhouding de druk op de zorg heel erg mee”, zei Kuipers.