Van 12 chemo’s naar goud Olympische Spelen: het verhaal van Max Parrot

De Canadees Max Parrot won deze week goud op het onderdeel slopestyle. Een gouden medaille op je snowboard winnen op de Olympische Spelen is altijd al indrukwekkend, maar in zijn geval helemaal. Drie jaar geleden zag het leven van Parrot er namelijk compleet anders uit. Toen streed hij voor zijn leven, met kanker als zware tegenstander.

Na twaalf chemo’s in zes maanden tijd overwon hij de ziekte en moest hij weer vanaf nul beginnen. Een inspirerend verhaal met een belangrijke les: geef niet op.

Kanker vastgesteld bij Max Parrot

Vlak nadat Max Parrot op de Olympische Spelen van 2018 zilver won, werd er bij hem kanker vastgesteld, een Hodgkinlymfoom. „Het was een nachtmerrie”, vertelt hij in een interview met BBC Sport. „Het is moeilijk om te beschrijven wat ik heb doorgemaakt.”

Door de zware chemo die Max Parrot moest krijgen had hij geen kracht meer, geen energie. „Soms wilde ik bijna opgeven, omdat het zo moeilijk was om op te staan de volgende ochtend”, zegt hij.

Doordat hij zich constant zwak en misselijk voelde door de chemo, was het moeilijk voor te stellen dat zijn lichaam ooit weer Olympische prestaties zouden kunnen leveren. „Het voelde soms alsof ik een kooi opgesloten zat, omdat ik niet kon doen wat ik het liefste deed; snowboarden”, zegt hij tegen CNN Sports. „Het was de eerste keer in mijn leven dat ik mijn snowboard moest opbergen. Het is alles wat ik ken, dus dat was enorm moeilijk voor me.”

Gouden medaille in Beijing

Gelukkig heeft Max Parrot niet opgegeven. Want na twaalf chemo’s in ongeveer een half jaar tijd overwon hij in juli 2019 officieel kanker. „Om nu weer te snowboarden, op de Olympische Winterspelen en op een podium te staan met een gouden medaille voelt geweldig”, zegt hij tegen BBC Sports.



Door zijn ziekte staat hij naar eigen zeggen anders in het leven. „Ik nam het leven voor de kanker voor lief”, zegt hij. „Dat doe ik nu niet meer. Elke keer als ik op mijn snowboard stap, waardeer ik het zoveel meer dan eerst. Ik ben dankbaar dat ik iedere dag mijn passie mag uitvoeren.”

Alles is positiever, aldus Max Parrot. „Je zet minder druk op jezelf en bent minder gestresst”, vertelt hij aan CNN Sports. Een houding die hem waarschijnlijk nog veel gaat brengen. Deze week zorgde het er in ieder geval voor dat hij goud won op zijn derde Olympische Spelen.

