Pestdocu laat het internet praten: ‘Moeten zorgen dat mensen dit niet jarenlang meemaken’

De documentaire Eindeloos Gepest is gisteren door bijna 375.000 mensen bekeken. Metro ging in gesprek met Patricia Bolwerk, oprichter van de stichting Stop Pesten Nu over een oplossing voor eindeloos pestgedrag. „Ouders moeten ook meer openstaan voor leerkrachten.”

KRO-NCRV vertelde gisteravond het verhaal van Maryana, een meisje dat niet meer wilde leven door eindeloos pestgedrag en zichzelf uiteindelijk van het leven heeft beroofd. Op social media reageren veel mensen op het feit dat pesten het leven van een persoon zwaar beïnvloedt.

Direct na de uitzending was er een livestream waar mensen anoniem in gesprek konden gaan over pesten als maatschappelijk probleem en wat hiertegen gedaan kan worden. Dat is ook iets wat de familie en vrienden van Maryana belangrijk vinden. „Als we door ons verhaal te delen maar één iemand kunnen redden, dan is dat al mooi.”



‘Elke week sterft er een jongere aan zelfmoord.’ Laten we dit onderwerp bespreekbaar maken maar bovenal, laten we elkaar accepteren zoals we zijn, naar elkaar elkaar durven luisteren en liefde delen. #EindeloosGepest #NPO3 pic.twitter.com/k9g7tEFQNG — Melanie (@BMelaniev) February 8, 2022

Hoe stop je pesten?

Maar hoe stop je pesten? Metro vroeg het aan Patricia Bolwerk, oprichter van de stichting Stop Pesten Nu. „Je moet daar veel verschillende dingen voor doen. Weerbaarheidstrainingen kunnen erg helpen”, legt Bolwerk uit. Bij die trainingen leer je zelfverzekerder over te komen door aan je houding te werken en met frisse moed naar situaties te kijken. „Als je bijvoorbeeld alleen van het slechtste uitgaat, dan trek je dat ook aan. Denk aan de Wet van Murphy.”

Ouders moeten ook meer openstaan voor leerkrachten, zegt Bolwerk. „Als ze te horen krijgen dat hun kind pest of meeloopt, dan moeten ze niet denken dat hun zoon of dochter dat nooit zou doen. Vertrouw erop dat het met een reden wordt gezegd.” De school zelf kan ook gedragsregels opstellen en daar consequenties aan vastplakken. „Benoem deze afspraken met herhaling. Dat zorgt voor duidelijkheid en een gevoel van veiligheid.”

Je wordt niet sterker van pesten

Bolkwerk vervolgt: „Op een schoolwebsite kan staan dat 90 procent van de school niet gepest wordt. In gedachten klinkt dit goed, maar we hebben het niet over pakken melk, we hebben het over mensenlevens. Er zijn ook generatieslang opmerkingen doorgegeven dat pesten je leert om voor jezelf op te komen en dat je er sterker van wordt.” Maar, benadrukt Bolwerk, dit is niet waar. „Deze dingen worden kinderen aangepraat. We moeten ervoor zorgen dat mensen dit niet jarenlang meemaken, zodat we de schade richting je volwassen leven kunnen beperken.”



Extreem droevig maar ook zo veel sterks dat er loskomt hier na die documentaire #eindeloosgepest Pesten, het is er altijd. En het verwoest. — Kasper van Kooten (@KaspervanKooten) February 9, 2022

Documentaire Eindeloos Gepest inzetten?

Op social media suggereren kijkers dat Eindeloos Gepest op scholen ingezet moet worden om het onderwerp bespreekbaar te maken. Dit kan, zegt Bolwerk, maar alleen als je er een goed document bij neerlegt. „De documentaire kan ook een verkeerde indruk geven, bijvoorbeeld dat zelfmoord dus een optie is. Je moet duidelijk maken aan leerlingen dat zulke gevoelens normaal zijn en dat er genoeg middelen zijn om hiermee om te gaan. Maak ook een overzicht met alle organisaties die hulp bieden aan leerlingen.”

Het gaat dus om een document met bijbehorende informatie. „Sluit af met hoe erg de situatie is, maar dat we er niet blind op moeten staren. Laten we kijken naar wat ons eigen gedrag is. Je moet de reflectie terugleggen. Daar leren we wat van.”

Heb je zelf hulp nodig? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie (0800-0113) of chat via 113.nl.

Wil je de documentaire terugkijken? Je vindt Eindeloos Gepest hier.