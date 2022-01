Nu ook vrouw aangehouden die man met fakkel filmde bij huis Sigrid Kaag

Een 44-jarige vrouw is vandaag in Amsterdam aangehouden voor de bedreiging van D66-leider Sigrid Kaag. Deze vrouw filmde de 29-jarige man die vorige week woensdag met een fakkel voor het huis van de politica stond.

De vrouw heeft geen vaste woon- of verblijfplaats, meldt de politie. De man met de fakkel zelf, die Max heet en een bekende coronademonstrant is, werd vorige week al aangehouden.

In de video, die op social media verspreid werd, is de man met de fakkel te zien en een vrouwenstem te horen. „Wat heb je daar voor fakkel, Max?”, vraagt ze bijvoorbeeld aan hem. Zelf zegt ze dat het een „heel bijzondere fakkel” is. Ook riepen ze samen leuzen als „liefde, vrijheid, geen dictatuur” en „NSB, weg ermee”. De vrouw filmt op een gegeven moment ook door het raam in de voordeur van Kaag, je ziet haar en haar gezinsleden lopen. De 44-jarige vrouw zegt: „Speciaal voor deze dame, die hier woont.”

Volgens de politie verstoorden deze vrouw en de man met de fakkel de openbare orde. Dit alles was dus live te volgen op sociale media. De vrouw wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Kaag over incident: ‘Bedreigend en angstaanjagend’

De dag na het voorval reageerde Kaag via twitter op de man met de fakkel. Ze noemde de hele situatie „bedreigend en angstaanjagend”.

„De stelselmatige bedreiging van politici ondermijnt de rechtsstaat en de democratie”, schreef Kaag in haar verklaring. „Dat maakt dat wij allen, maar dan ook allen, een rol en verantwoordelijkheid hebben. We kunnen het niet in stilte laten passeren.” Volgens haar is er „werk aan de winkel”, al zegt ze niet waar volgens haar een oplossing gevonden kan worden.

Even later kwam de toenmalig minister van Rechtsbescherming, Sander Dekker, naar buiten met een verhaal dat ook hij weleens ongewenst bezoek heeft gehad van demonstranten. Volgens hemzelf was het incident niet zo ernstig als Kaag, „maar het is gewoon echt niet fijn”, benadrukt hij.