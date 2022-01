Minister Dekker na bedreiging Kaag: ‘Ook ik werd thuis opgezocht door onbekenden’

Ook demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) is weleens thuis opgezocht door onbekenden. Dat zei hij in het programma Spuigasten van Den Haag FM. Volgens hemzelf was het incident niet zo ernstig als bij D66-leider Sigrid Kaag van vorige week, toen een man met een brandende fakkel voor haar huis stond. „Maar het is gewoon echt niet fijn”, benadrukt hij.

Dekker heeft aangifte gedaan van het voorval. Eerder wilde hij er niet in het openbaar over spreken. Wanneer het incident zich voordeed, zei hij niet.

Politici al vaker bedreigd bij woning

Het komt vaker voor dat politici ook rondom hun woning te maken krijgen met bedreigingen. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei vorige week in het programma Op1 vrijwel dagelijks te maken te hebben met bedreiging en intimidatie in de buurt van zijn huis. Inmiddels is er een politiepost bij zijn woning geplaatst.

De man die afgelopen donderdag met een brandende fakkel voor het huis van Kaag complotleuzen riep, zit nog vast. Hij moet op 19 januari voor de politierechter verschijnen.

Kaag: ‘Iedereen heeft rol en verantwoordelijkheid’

In een verklaring stelde Kaag dat „de stelselmatige bedreiging van politici” de rechtsstaat en democratie ondermijnt. „Dat maakt dat wij allen, maar dan ook allen, een rol en verantwoordelijkheid hebben. We kunnen het niet in stilte laten passeren”, schreef ze in een verklaring.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gisteravond kreeg ik thuis bedreigend bezoek. Lees hier mijn reactie. Mijn boodschap: wees voorzichtig met het woord, met elkaar, en wees zuinig op onze democratie. pic.twitter.com/BcowRuVFAk — Sigrid Kaag (@SigridKaag) January 6, 2022

Veel politici reageerden geschokt op het voorval. Leiders van andere partijen veroordeelden de actie, onder wie Lilianne Ploumen van de PvdA, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, Lilian Marijnissen van de SP, Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging.

Kaags secondant, Rob Jetten, sprak van ‘intimiderend tuig’. „Blijf weg bij huizen van politici. Hoe ver moeten we het laten komen in Nederland?”, vraagt hij zich af. Ook Jetten kon al eens rekenen op onverwacht bezoek. Hij werd thuis bezocht door vijf leden van de boerenactiegroep Farmers Defence Force.