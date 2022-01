Woede na fakkel-incident bij huis Kaag: ‘Intimiderend tuig’

Gisteravond stond een man met een fakkel voor het huis van D66-leider Sigrid Kaag. Hij schreeuwde complotleuzen, is te horen op beelden op social media. Onder zowel politici als het ‘gewone volk’ is veel woede ontstaan over de actie.

De man is inmiddels aangehouden, bevestigt D66. Ook is er aangifte gedaan.



Waar in je grote gore stomme harses denk je dat dit een goed plan is!! Bij Kaag niet, bij Wilders niet…bij niemand NIET🤬🤬#fakkel pic.twitter.com/8dbv0CnDQ0 — Jef (@rallyjef2) January 6, 2022

Man met fakkel bij Kaag

Gisteren bleek dat Kaag thuis in isolatie zit, omdat iemand in haar nabije omgeving positief is getest. Daarom zal haar gesprek met formateur Mark Rutte vandaag ook online plaatsvinden. Nu worden politici wel vaker bedreigd, en gebeurt dat ook veel bij de aanstaande minister van Financiën. Maar wanneer er iemand met een brandende fakkel voor je huis staat, is dat heel andere koek.

De man was daarnaast niet alleen. Medestanders filmden hem, samen riep ze leuzen. Op beelden is te zien hoe de man aanbelde bij het huis en zelfs door het raam in de deur filmde. Volgens verschillende media zou de aangehouden man vorige maand ook zijn opgepakt toen hij langsging bij de woning van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in Rotterdam.



Mijn hemel, Max staat volgens mij bij Mevrouw Kaag aan de deur en gilt, NSB weg ermee! En dingen over Klaus Schwab.

Wat vreselijk pic.twitter.com/kpPuuk4VMU — anne (@MwTuinstra) January 5, 2022

De politie bevestigt de aanhouding en stelt dat er meerdere meldingen van overlast in de buurt werden gedaan. „Naderhand hebben we ook gezien dat er op sociale media een livestream was. Die heeft ook meegeholpen voor het in kaart brengen wat er precies gebeurd is.” De man zou aan de hand van de livestreambeelden herkend zijn en daarna aangehouden. Of de verdachte inderdaad ook eerder bij minister De Jonge op de stoep stond, kon de politie nog niet zeggen. De zaak wordt nu verder onderzocht.

Jetten: ‘Intimiderend tuig’

Politici reageren vol afschuw op het voorval. Kaags secondant Rob Jetten spreekt van „intimiderend tuig”. „Blijf weg bij huizen van politici. Hoe ver moeten we het laten komen in Nederland?” D66-Kamerlid Jan Paternotte noemt het „totaal idioot en enorm bedreigend”. „Wie aan onze ministers komt, komt aan onze democratie. En ja: woorden doen ertoe.”

Ook leiders van andere partijen veroordelen de actie, onder wie Lilianne Ploumen van de PvdA, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, Lilian Marijnissen van de SP, Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging.



Ook van mij volle steun voor @SigridKaag hierin. Wat een zieke geesten om Sigrid Kaag en haar gezin op deze manier op te zoeken. Met een brandende fakkel voor haar deur. Walgelijk. En iedereen die dit soort gasten steunt gaat linea recta in de #blockendoos Dan weet u dat alvast https://t.co/Vl6PAEAHJu — Caroline van der Plas (@lientje1967) January 5, 2022

Segers en Ploumen wijzen tevens in hun tweets met beschuldigende vinger naar Forum voor Democratie (FvD). „Intimidatie van politici, aangewakkerd door de complottheorieën van Baudet en consorten heeft als doel ons aller vrijheid en democratie te ondermijnen. Daar moeten we allemaal tegen opstaan”, schrijft de PvdA-leider. Segers: „Tegen iedereen met een zwak voor FvD zou ik willen zeggen: word wakker.”