Corona bij Qmusic en Frank Dane reageert op einde ochtendshow

Qmusic-dj’s Domien Verschuuren en Marieke Elsinga zijn positief getest op het coronavirus. Voor Verschuuren betekent dit dat hij vanavond de Top 40 Awards niet kan presenteren. Collega Joost Swinkels neemt de presentatie van de muziekprijzenregen over, laat een woordvoerder van de radiozender weten. Elsinga maakt vanaf morgen radio vanuit huis.

Eigenlijk zou Mattie Valk de presentatie van de Top 40 Awards van Verschuuren overnemen, maar dat kan niet nu zijn ochtendshowcollega Elsinga corona heeft. Valk, die maandagochtend nog samen met haar in de radiostudio was, gaat preventief in quarantaine.

De uitreiking van de Top 40 Awards, wederom zonder publiek vanwege de coronamaatregelen, is vanavond vanaf 19.00 uur te volgen via de website van Qmusic. Suzan & Freek en Snelle zijn dit jaar de grote kanshebbers.

Frank Dane

Radio-dj Frank Dane maakt sinds een week niet meer zijn vaste ochtendshow op 538. Dane moest na drie jaar plaatsmaken voor een nieuwe ochtendshow, van Wietze de Jager en Klaas van der Eerden. Op Instagram schrijft hij „verdrietig” te zijn.



Dane werd op 27 december ingelicht over het einde van zijn programma, zo meldde een woordvoerster van Talpa Network toen, „waarna hij aangaf zijn team graag zelf in te lichten. Hier hebben we hem de ruimte voor gegeven.” Op verzoek van dit team zou de startdatum van de nieuwe ochtendshow naar voren gehaald zijn van 31 januari naar vorige week maandag.

Luisteraars van de zender zijn echter niet blij met het nieuws, sommigen kondigen zelfs een kleine boycot aan.

Wilfred Genee

Wilfred Genee vindt het jammer dat hij niet langer een dagelijks radioprogramma kan presenteren. De presentator, die het door zijn nieuwe talkshow VI Vandaag daar veel te druk voor heeft, gaat dat „heel erg” missen.

Genee begint maandag met zijn vaste Veronica Inside-collega’s Johan Derksen en René van der Gijp aan hun nieuwe dagelijkse praatprogramma bij SBS6. Om die reden is de presentator sinds vanochtend niet meer te horen op Radio Veronica.

Hoewel Genee het wel lekker vond dat zijn wekker minder vroeg ging, vindt hij het toch jammer dat het klaar is. „Ik vind radio eigenlijk nog wel leuker dan tv”, zei hij in de ochtendshow van Wietze de Jager en Klaas van der Eerden op Radio 538.

Toch ziet de presentator, die op vrijdag nog wel te horen is op BNR, het niet echt als een afscheid van de dagelijkse radio. „Wat wij op tv doen is eigenlijk gewoon radio maken. We gaan gewoon zitten aan een tafel en praten met elkaar. In zekere zin maken wij niet echt tv; als je de camera weglaat kun je het ook uitzenden.”