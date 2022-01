John van den Heuvel reageert op A2-incident: ‘Ik vind het nog steeds raar’

Er is onvoldoende bewijs om de man vast te houden, die misdaadjournalist John van den Heuvel vorige week mogelijk achtervolgde op de A2. Het Openbaar Ministerie ziet de 36-jarige man nog wel als verdachte, maar inmiddels is hij vrijgelaten.

Volgens de advocaat van de verdachte berust het incident allemaal op toeval. Maar wat vindt de misdaadjournalist nou eigenlijk zelf van de hele situatie? Gerard Ekdom zocht het uit en belde Van den Heuvel in zijn radioprogramma Ekdom in de Morgen op Radio 10. „Ik vind het nog steeds raar”, laat de misdaadjournalist weten.

Bivakmuts in zijn broodtrommeltje

„Het onderzoeksteam van de politie en het Openbaar Ministerie heeft het allemaal uitvoerig onderzocht en is nog steeds bezig met onderzoek. Als er dan onvoldoende bewijs is om hem langer vast te houden, dan moet je zo’n verdachte laten gaan, daar kan ik me ook volledig in vinden.”

Toch blijft het volgens Van den Heuvel een aparte situatie. „Ik vind het echt raar dat die advocaat zegt: mijn client kwam gewoon van zijn werk en hij had in zijn broodtrommeltje een bivakmuts zitten, omdat hij in kruipruimten moet zijn.”

John van den Heuvel reageert

De verdachte reed met 200 km/u achter de misdaadjournalist aan en hield dat een tijdje vol. „Als ik dat dan ook nog koppel aan het feit dat deze man in het Marengo-proces in het verleden door de groep rond Taghi is benaderd om allerlei klusjes uit te voeren, dan vind ik dat een ander verhaal dan dat het een toevallige werknemer zou zijn.”

Het is niet de eerste keer dat de misdaadjournalist met een hoge snelheid wordt achtervolgd. Volgens Van den Heuvel rijden wel meer mensen uit nieuwsgierigheid een stukje mee en proberen dan in de auto te kijken. „De politie heeft daar zo’n stopbordje voor, een display die aan de achterkant openklapt: politie, afstand houden alstublieft. Dan doen 99 van de 100 mensen dat ook. En deze man bleef als een idioot doorrijden.”

John van den Vluchtheuvel

Toch denkt Van den Heuvel niet dat de man een aanslag wilde plegen, of iets anders. De misdaadjournalist laat weten dat hij niet zomaar iemand zou beschuldigen, maar dat hij het wel raar vindt dat de advocaat denkt dat er niks aan de hand is. Gelukkig beschikt hij over goede security. Bang is hij dan ook niet, maar „laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt over wat hier nu precies gaande is”.

Humor kan niet ontbreken in het gesprek en dus mag de A2 volgens Ekdom en Van Den Heuvel wel omgedoopt worden tot „de John van den Vluchtheuvel”. Ook laat de misdaadjournalist weten het vooral vervelend te vinden voor de mensen die donderdag lang in de file hebben gestaan.