VN-rapporteur schrikt van handelen Nederlandse agenten bij coronaprotest: ‘Walgelijk politiegeweld’

Nils Melzer, de VN-rapporteur op het gebied van marteling, blijkt geschrokken van het handelen van de Nederlandse politie bij demonstraties. Hij reageert op Twitter op de beelden van een coronaprotest en het optreden van de ME’ers. Melzer noemt de video’s van slaande agenten „een van de meest walgelijke voorbeelden van politiegeweld sinds George Floyd”.

Zondag kwamen duizenden demonstranten bij elkaar in Amsterdam voor een coronaprotest. De afgelopen tijd kwamen betogers veel op het Malieveld samen om te protesteren tegen het coronabeleid. De gemeente Amsterdam verbood de demonstratie van zondag, maar de demonstranten trokken toch massaal de straten op. Al snel lekten beelden uit van opstootjes die ontstonden tijden het protest. Demonstranten en politie stonden lijnrecht tegenover elkaar en dat liep soms uit op hardhandige taferelen.

VN-rapporteur schrikt van politiegeweld Nederland

Hoewel bij het protest ook agenten gewond raakten, klonk op social media al veel ongenoegen over het optreden van de politie. Nils Melzer luidt op Twitter de noodkok over de Nederlandse praktijken. De Zwitser is speciaal rapporteur van de Verenigde Naties voor inzake foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Melzer deelt onder meer beelden van een veelbekeken filmpje van afgelopen zondag, waarop te zien is dat een politiehond een demonstrant grijpt. Melzer roept getuigen van het politiegeweld op om bewijs aan te leveren in aanloop naar zijn bezoek aan Nederland dit jaar.



Geweld agenten bij coronaprotest

Op een andere video die Melzer deelt is te zien hoe de Mobiele Eenheid (ME) een man slaat die op de grond ligt. Zelf spreekt Melzer van „martelpraktijken” en volgens hem ‘moeten deze agenten en hun leidinggevenden worden vervolgd’.



Het Openbaar Ministerie concludeerde eind vorig jaar dat agenten tijdens demonstraties op het Malieveld hun boekje te buiten gingen. Betrokken ME’ers en agenten hangt om die reden vervolging boven het hoofd. Volgens Justitie was er sprake van disproportioneel geweld bij de arrestatie van een demonstrant. Die liep verwondingen op aan zijn hoofd en een bijtwond van een politiehond.