Amsterdam verbiedt coronaprotest aankomende zondag: ‘In belang van volksgezondheid’

Het coronaprotest van aankomende zondag op het Museumplein mag niet doorgaan. Dat hebben de Amsterdamse gemeente, politie en het OM, ook wel de Amsterdamse driehoek genoemd, besloten. Burgemeester Femke Halsema nam deze beslissing „in het belang van de volksgezondheid”.

Het protest, onder de naam Samen voor NL, tegen het vaccinatie- en coronabeleid, wordt verboden. De organisatie van de demonstratie benadrukte dat 25.000 demonstranten zondag naar het Museumplein willen komen. Hoewel de driehoek eerder coronprotesten wel liet doorgaan, verbieden zij het protest van zondag. Waarom? De groep demonstranten is te groot.

Vanwege de huidige lockdown moest de groep demonstranten kleiner en de duur en vorm van het protest aangepast. De driehoek gaf toestemming voor een protest van maximaal 3500 mensen om zo op 1,5 meter afstand te kunnen demonstreren.

Maar de organisatie van het protest weigert deze voorwaarden. Volgens de gemeente Amsterdam liet de organisatie weten dat zij de confrontatie willen opzoeken en regels gaan overtreden. Daarnaast meldt de politie dat ze aanwijzingen hebben dat personen en groepen uit zijn op ongeregeldheden. En ook „bereid zijn om geweld te gebruiken”, staat in het persbericht van de gemeente. Deze relschoppers zouden zich mengen onder de demonstranten.

Gisteren werd bekend dat de Mobiele Eenheid (ME), die steeds aanwezig is bij coronaprotesten, wil staken. Dat betekent dat de volle inzet van de ME, die Femke Halsema en haar collega’s verwachtten, bij deze demonstratie niet mogelijk is. De agenten veegden bij eerdere demonstraties vaak het Museumplein leeg.



De politiebonden roepen de medewerkers van de Vreemdelingenpolitie in Ter Apel op dinsdag 28 december om 11:00 uur het werk neer te leggen uit protest tegen de veel te hoge werk- en roosterdruk waaraan politiemensen al jaren blootgesteld worden. pic.twitter.com/OgTf9dpLfR — Nederlandse Politiebond (NPB) (@NPBactueel) December 24, 2021

Femke Halsema vreest voor ‘onverantwoorde situatie’

Dus zit er volgens de driehoek niks anders op dan de demonstratie te verbieden. Dit „in het belang van de volksgezondheid en ter voorkoming van wanordelijkheden”, staat in het persbericht. In een reactie vertelt burgemeester Femke Halsema dat de lockdown en oprijzende omikron-variant hier de aanleiding voor zijn. „Amsterdammers blijven zoveel mogelijk thuis, ondernemers hebben hun zaken moeten sluiten, theaters en bioscopen zijn dicht. De vrijheid van demonstratie is een groot goed in Amsterdam en we hebben ons dan ook tot het uiterste ingespannen om de organisatie tegemoet te komen.” Maar volgens de burgemeester dreigt er een „onverantwoorde situatie” te ontstaan. „De driehoek heeft er geen vertrouwen in dat de organisatie de demonstratie in goede banen gaat leiden en we hebben geen andere keuze dan de demonstratie te verbieden.”

Daarom vraagt de driehoek demonstranten om niet naar Amsterdam te komen. Mochten zij toch aansluiten en het coronaprotest voortzetten, ziet de driehoek zich genoodzaakt in te grijpen.