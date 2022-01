Drukte neemt toe op Museumplein ondanks verbod op demonstratie

ME veegt Museumplein leeg, betogers trekken naar Westerpark

De Mobiele Eenheid rukt momenteel op richting het Museumplein. Daar hadden zekker tweeduizend mensen zich verzameld ondanks dat de demonstratie verboden is. Inmiddels is het Museumplein bijna leeg en trekken de demonstranten naar het Westerpark.

Burgemeester Femke Halsema heeft een noodbevel afgegeven voor het Museumplein. Dat betekent dat alle mensen het plein moeten verlaten. In de aankondiging staat dat de politie ‘gefaseerd’ gaat optreden.

Rond 12.00 uur hadden zich enkele duizenden mensen op het Museumplein verzameld om ‘koffie te drinken’. Ze deden dit omdat de demonstratie die eerst gepland stond, verboden is. Er is tevens veel politie op de been, er zijn namelijk aanwijzingen dat er mensen naar het Museumplein komen die het doel hebben om geweld te gebruiken.

Het plein is vandaag vanwege de demonstratie een veiligheidsrisicogebied van 11.00 tot 23.00 uur. Op de meeste toegangsplekken naar het plein staat politie, die mensen die het plein op willen fouilleert. Ook wordt in tassen gekeken die mensen mee hebben en moeten mensen zich legitimeren. Volgens AT5 zijn de wegen rondom het Museumplein door de politie geblokkeerd, doordat er ME-busjes midden op de wegen staan en agenten op de stoep.

Iemand aangehouden

In ieder geval één man is aangehouden, die eveneens aanwezige marechaussees stond te provoceren.

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en het Openbaar Ministerie) verbood de originele demonstratie tegen de coronamaatregelen donderdag, omdat de actievoerders uit zouden zijn op confrontatie en het overtreden van de regels. Ook had de politie sterke aanwijzingen dat personen en groepen zondag bereid waren geweld te gebruiken. De organisatie besloot daarop tot ‘koffie drinken’, wat officieel geen demonstratie is. Deze bijeenkomsten liepen vorig jaar geregeld uit op rellen.

ME rukt op naar Museumplein, noodbevel van kracht

De marechaussee liet weten met een peloton bijstand aan de politie te leveren rondom het Museumplein. „Bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid.” De politie wilde eerder staken tijdens de inmiddels verboden demonstratie, maar besloot uiteindelijk slechts te demonstreren „in afgeslankte vorm” vanwege het ‘koffiedrinkmoment’. De actie van de politie werd om 11.00 uur beëindigd, omdat de agenten zich gingen voorbereiden op de verboden demonstratie.

Meerdere trams van lokale vervoerder GVB rijden om, zodat ze niet stil komen te staan rond het Museumplein. Vanuit een drone van de politie die boven het Museumplein hangt werden mensen in eerste instantie opgeroepen te vertrekken. „Hier spreekt de politie. U dient zich te verwijderen van het Museumplein, want deze demonstratie is verboden”, zo klonk het.

Halverwege het plein staat op informatieborden dat de politie gaat optreden en dat mensen het gebied moeten verlaten. Op het plein zijn, behalve veel politieagenten, ook twee waterkanonnen aanwezig.

Demonstranten trekken naar Westerpark

Duizenden demonstranten zijn inmiddels in een lange stoet naar het Westerpark vertrokken. Daar vindt de aftrap plaats van de campagne van Forum voor Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Ze lopen via de Van Baerlestraat richting het Vondelpark. De groep werd eerst tegengehouden door agenten, maar daarna mochten de mensen verder lopen.

Volgens voorman Michel Reijinga van Samen voor Nederland, de initiatiefnemer van de eerder verboden oorspronkelijke demonstratie, was het plan al in een stoet door de stad te lopen, „maar daar kwam een verbod op”.

Spanning online loopt ook op

Ook online loopt de spanning op. Met de hashtags #2januariTwitterdemonstratie en #desinformatie vragen mensen aandacht voor alle desinformatie die rondgaat rondom de coronapandemie. Ze zijn de leugens die rondgaan naar eigen zeggen meer dan zat.



Aan de andere kant zijn ook de hashtags #burgerlijkeongehoorzaamheid en #Museumplein trending op Twitter. Deze tags worden gebruikt door mensen die toch naar het Museumplein gaan om ‘koffie te drinken’. Een ding is zeker, met de hashtag #TeamWaterkanon, die ook trending is, is wel duidelijk dat beide groepen lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.