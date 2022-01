Verwarring (en gejuich): Djokovic mag Australian Open spelen zonder bewijs van vaccinatie

Tennisser Novak Djokovic doet mee aan de Australian Open zonder dat hij hoeft te bewijzen dat hij is gevaccineerd tegen corona. Andere tennissers moeten dat bewijs wel overleggen. De vrijstelling levert meteen verwarring alom op. En ook instemmend gejuich op social media: „Zo hoort het!”

Wil de organisatie Djokovic koste wat het kost op de baan hebben omdat hij de nummer 1 van de wereld is? En omdat hij het grand slam-toernooi van Melbourne al negen keer won? Hoe dan ook maakte de tennisser vanmorgen via Instagram blij bekend dat hij een medische vrijstelling heeft gekregen om naar Australië te reizen. En de topsporter wenst ons gelijk een gelukkig 2022.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.

I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022