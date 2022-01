Vanaf komende week veel plekken voor ‘boosterprik zonder afspraak’

Vanaf volgende week kunnen mensen op veel meer plekken in Nederland terecht om zonder afspraak een boosterprik te krijgen. Om welke locaties het precies gaat, wordt later bekendgemaakt.

„Op vrijwel alle locaties is de vaccinatiecapaciteit en de priksnelheid de afgelopen tijd namelijk zo snel vergroot dat er nu plekken beschikbaar komen”, meldt de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland.

Al enkele duizenden keren boosterprik zonder afspraak gezet

In Leeuwarden, Drachten en Venray kunnen mensen momenteel zonder afspraak naar binnen lopen en geboosterd het pand weer verlaten. Enkele duizenden mensen hebben daar al gebruik van gemaakt. Vanaf zaterdag kun je voor een boosterprik zonder afspraak ook in Maastricht terecht. Wie op de vrije inloop langskomt en ergens anders al een afspraak had staan, hoeft die niet te annuleren. Deze mensen kunnen bij de boosterprik zeggen dat ze al een afspraak hadden, en de GGD zorgt dat die uit de systemen wordt gehaald.



Het is niet gek als je vragen hebt over de #boosterprik. Deze week beantwoorden we elke dag een veelgestelde vraag. 👉 vraag 4: wordt er gewerkt aan een ander vaccin? Meer weten? ➡️ https://t.co/lc8d4qbLJE#boosterweek #boosterprik pic.twitter.com/ypk6CzbPWP — Ministerie van VWS (@MinVWS) January 6, 2022

Ongeveer 1,5 miljoen mensen kregen vorige week een boosterprik. Deze week stijgt dat mogelijk naar ongeveer 1,7 miljoen. Dat zou een absoluut record voor Nederland kunnen worden. Het is niet bekend hoeveel prikken de GGD’en zouden kunnen zetten als de capaciteit volledig werd benut.

Vaccinaties in cijfers, nog lange boosterweg te gaan

Ongeveer 11,9 miljoen volwassenen in Nederland zijn volledig gevaccineerd. Van hen zijn zo’n 4,5 miljoen inmiddels geboosterd en hebben 131.000 een aanvullende prik gehad. Ongeveer 1,1 miljoen mensen komen nog niet in aanmerking omdat ze onlangs corona hebben gehad en enkele honderdduizenden mensen hebben te recent hun laatste coronaprik gehad. Zij moeten nog even wachten. Dat betekent dat er nog ongeveer 6 miljoen mensen over zijn om te vaccineren.

Het is niet bekend hoeveel mensen voor de rest van de maand een afspraak voor de boosterprik hebben gemaakt, en hoe hoog de opkomst uiteindelijk dus uitvalt. Vertrekkend coronaminister Hugo de Jonge zei eerder deze week dat onvoldoende mensen de extra prik zijn komen halen.

In Nederland wordt vandaag precies één jaar gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat het met de boosterprik nu snel gaat, wil niet zeggen dat de informatie daarover bij iedereen aan komt. Deskundigen pleitten er vanmorgen in De Telegraaf voor om ‘de wijk in te trekken’. Zo moeten meer mensen worden overtuigd van het belang van de boosterprik.