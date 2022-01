Op deze dagen kun je de meeste zon verwachten komende week

Winterse buien, hagel, harde wind. Het zijn weertypes waar je morgen rekening mee moet houden als je de deur uit gaat. Vooral in het westen gaat de wind flink tekeer. Ook het weekend zal onstuimig verlopen. Kunnen we de komende week dan nog wel wat zonnige dagen verwachten? Metro zoekt het uit.

Volgens Matthijs van de Linden, meteoroloog bij Weeronline, kunnen we halverwege de week zon verwachten. „Maandag en dinsdag lijken overwegend droog te verlopen, maar er ontstaan die dagen waarschijnlijk wel veel wolkenvelden. In de tweede helft van de week zal die bewolking waarschijnlijk weggaan. Vooral woensdag, donderdag en vrijdag zullen zonnig verlopen. Maar verwacht geen complete zonnige tweede helft van de week, want regionaal kunnen er wederom wolkenvelden ontstaan.”

Zonnige dagen

Eén ding is zeker: de voorspellingen zien er een stuk vrolijker uit dan dit weekend. „Zaterdagmiddag en -avond gaat het nat zijn”, aldus Van De Linden. „Ook zondag verwachten we wat buien. Het ziet er behoorlijk grijs uit.”

Limburgers kunnen morgenavond wat anders dan regen op de stoep verwachten. In de zuidelijke provincie kan namelijk een paar centimeter sneeuw vallen. Vooral in de Limburgse heuvels is de kans groot op een wit landschap. Op zaterdag is het gedaan met de sneeuw en komen er opklaringen. Wel wordt het weer koud en zakt de temperatuur in het binnenland tot rond of iets onder het vriespunt.

Gladheid en vorst

Mensen die zondag vroeg de weg op gaan, moeten uitkijken voor gladheid. In de nacht van zaterdag naar zondag kan er namelijk vorst ontstaan. Dat betekent dat je de autoruiten waarschijnlijk zult moeten krabben in de ochtend. In Eelde, in het noorden van Drenthe, zakte de temperatuur vandaag op anderhalve meter hoogte tot -2,6 graden. Op de Veluwe in Deelen vroor het lager aan de grond, op tien centimeter hoogte, nog wat harder met -4,7 graden.