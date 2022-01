Wat gebeurt er met de maatregelen? OMT overlegt vandaag, kabinet beslist

Scholieren hebben op dit moment nog vakantie, tot en met 9 januari. Maar wat gebeurt er daarna met de scholen? Mogen die weer open, of moeten ze tijdens de lockdown gesloten blijven? De lockdown geldt in ieder geval tot 14 januari. Het OMT overlegt vandaag over de maatregel, het kabinet komt vandaag met een besluit.

Vorige maand kondigde het kabinet aan dat de kerstvakantie voor alle basisscholen en middelbare scholen een week eerder zou beginnen. Aanleiding was de snelle opkomst van de nieuwe omikronvariant van het coronavirus – waar Zuid-Afrika onlangs overigens goed nieuws over bracht. Over de periode na 9 januari moet nu een besluit worden genomen.

Scholen weer open?

De omikronvariant is inmiddels dominant in Nederland. Bij eerdere golven waren scholen een belangrijke besmettingshaard. Daarover – en over de sluiting – klonk de afgelopen tijd veel kritiek. „Minderjarigen worden verantwoordelijk gemaakt voor de gezondheid van volwassenen, maar de belangen van kinderen zelf worden vergeten”, schreven 60 organisaties, waaronder Unicef, aan het kabinet.

Zij roepen het kabinet dan ook op de scholen te openen. „Onderwijs is geen aan- en uitknop, geen knipperlicht. Het is een essentieel onderdeel van opgroeien”, aldus Unicef. Tientallen middelbare scholen in Amsterdam en Rotterdam sloten zich er op nieuwjaarsdag bij aan.

De koepelorganisaties voor basisscholen (PO-Raad) en middelbare scholen (VO-raad) zeggen dat ze voor heropening zijn, maar dan moet de veiligheid van leraren wel goed geregeld zijn. Dat vindt ook onderwijsvakbond Leraren in Actie.

Lockdown

De huidige lockdown, waarbij alleen supermarkten en andere essentiële winkels open mogen zijn, duurt ten minste tot 14 januari. De verwachting is dat demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge dat morgen in een persconferentie bespreken. Daarin zouden ze ons ook vertellen wat het besluit is geworden over het dan wel niet openen van de scholen.

Een week later, op 11 januari, zou weer een persconferentie gepland staan, op de traditionele dinsdagavond. De laatste dagen stijgen de coronacijfers weer wat, met gisteren 17.531 positieve tests. Dat brengt het gemiddelde op 14.436. In totaal liggen nu 462 coronapatiënten op de ic’s in Nederland en 1200 op een verpleegafdeling. Verder liggen er 13 patiënten op een ic in het buitenland.