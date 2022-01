Royce de Vries, zoon van Peter R., hoorde dat ook zijn leven gevaar liep

Royce de Vries heeft, net als zijn vermoorde vader Peter R. de Vries, van de politie te horen gekregen dat zijn leven gevaar loopt. Dat bevestigt De Vries na berichtgeving in Het Parool.

Daarin zegt hij te vermoeden dat de dreiging te maken heeft met de zussen van kroongetuige Nabil B. Die stond hij bij in een zaak tegen de Staat.

De recherche zou een tip onderzoeken dat onbekenden de advocaat willen vermoorden, zo schrijft Het Parool. Tegen de krant zegt Royce de Vries, advocaat van beroep: „De enige reden die ik kan bedenken, is dat ik als advocaat de onschuldige zussen van Nabil B. heb bijgestaan in een civiele kwestie tegen de staat. Daar ben ik mee gestopt toen mijn vader was neergeschoten.”

Royce de Vries stond zussen anoniem bij

Hij zou de zussen uit veiligheidsoverwegingen anoniem hebben bijgestaan. „Zó anoniem dat zelfs andere kantoorgenoten van niets wisten, maar de opsporingsdiensten zijn zo onzorgvuldig geweest het te laten uitlekken, waarna het ook nog eens in de media is gemeld”, zo vertelt hij tegen Het Parool. Na die publieke bekendmaking wilde de advocaat al stoppen met de zaak. Dat werd versneld door de moord op zijn vader in juli. De bijstand aan de zussen zou overigens niets te maken hebben met de strafzaak Marengo waarin Nabil B. kroongetuige is. De Vries is geen strafrechtadvocaat.



Royce de Vries hoopt met de bekendmaking van de dreiging de mensen erachter af te schrikken. „Ik hoop met het naar buiten brengen van deze informatie de dreiging te doen stoppen.” De Vries wilde niet verder ingaan op de zaak.

Documentaire over leven na de moord op Peter R. de Vries

In de documentaire Staand verder leven: na de moord op Peter R. de Vries vorige week uitgezonden op RTL4, vertelde De Vries al dat zijn veiligheidssituatie was veranderd sinds de moord op zijn vader. Hij deed, net als nu tegenover de Amsterdamse krant, geen uitspraken over beveiliging.

Zijn zus Kelly gaf in de documentaire aan zich zorgen te maken over de veiligheid van broer Royce de Vries, die vanwege zijn werk als advocaat „meer in the picture staat” dan zijzelf. Ze sprak de hoop uit dat hij op het gebied van veiligheid een andere keuze zou maken dan hun vader. Tegen Het Parool zegt de advocaat dat hij zijn familie in het ziekenhuis moest beloven dat hij zijn „handen volledig van de procedures voor de familie van Nabil B. zou aftrekken. Het was niet het moment om eigenwijs te zijn”.

