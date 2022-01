‘Drugsdeal’ op het Binnenhof live te zien op tv: ‘Hofleverancier’

Op Twitter is de nodige ophef ontstaan over een televisiemoment van het RTL Nieuws op het Binnenhof. Dit keer geen saillante uitspraken van politici, een verdwenen bonnetje of een ‘functie elders’-moment, maar iets wat lijkt op een drugsdeal. Oplettende kijkers zagen in de uitzending van gisterenochtend deze zogenaamde dealer en een chauffeur elkaar op een opmerkelijke manier de handen schudden op het Binnenhof.

Alhoewel het voor veel twitteraars vaststaat dat het niet om drugs gaat („wie gaat er daar nou drugs dealen, terwijl je weet dat er 800 camera’s hangen”), is het moment voer voor critici en complotdenkers. „Het lijkt er in ieder geval wel op.” Het moment wordt gretig gedeeld op sociale media. „Hoe duidelijk wil je het hebben”, aldus een twitteraar. „De dealer gaat ook nog eens naar binnen. Die heeft nog meer klanten.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

BREAKING NEWS! Drugsdeal op het binnenhof live op tv! Hoe duidelijk wil je het hebben dat het een stel criminelen zijn daar in Den Haag, let wel dat de dealer vervolgens ook nog eens naar binnen gaat! pic.twitter.com/2VSYS6nCns — Coco-Allo #Oh no not me.. We never lost control (@coco_allo) January 25, 2022

Het regent cynische reacties op ‘drugsdeal’

Op sociale media wordt het moment aangegrepen door grappenmakers, die met cynische reacties de draak steken met het opvallende moment. „Ah, daar zijn de nieuwe RIVM-modellen in poedervorm.” Een ander wijst naar het klopje op de buik van de chauffeur. „Veel plezier, maatje.” Een ander zegt: „Dat briefje van Koeman gaat echt heel Nederland rond, hè.” Ook de naam Ernst Snuivers zingt rond op sociale media na de weinig subtiele overdracht tussen de chauffeur en de ‘dealer’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ernst paar uur later pic.twitter.com/HLnHQ7IV9N — Jerry 🇳🇱 (@JerryDiver) January 25, 2022

Op Twitter gaat de hashtag #hofleverancier inmiddels rond, maar veel mensen vinden het delen van het moment pure stemmingmakerij. „Dit is nou precies hoe je discreet een fooi geeft.” Anderen verdenken de chauffeur en de zogenaamde dealer ervan een toneelstukje op te voeren. „Puur als voer voor complotdenkers. En die doen weer aannames die nergens op gebaseerd zijn.” Een ander zegt: „Meneer de chauffeur had gewoon z’n sleutels laten vallen en een oplettende burger gaf ze terug. Niks aan het handje dus.”