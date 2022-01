Blijvende psychische schade dreigt voor studenten door lockdown

De deuren van mbo’s, hbo’s en universiteiten moeten zo snel mogelijk open, vindt de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Dit om grotere psychische schade bij studenten te voorkomen, schrijft Trouw. Sinds deze week kunnen vrijwel alle minderjarigen weer naar school. Maar voor jongvolwassenen zijn de mbo’s, hbo’s en universiteiten nog grotendeels dicht. Het kabinet beslist daar vrijdag over. Aansluitend volgt om 19.00 uur weer een persconferentie.

„Ook die onderwijsinstellingen moeten zo snel mogelijk open”, vindt Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, die hierover het OMT en het kabinet een brandbrief schreef. Het initiatief wordt ondersteund door onder meer de Vereniging van Hogescholen, Universiteiten van Nederland en de studentenvakbond LSVb.

Juist door lockdown worden mensen ziek

„De lockdown is bedoeld om ziekte te voorkomen, maar juist door de lockdown worden mensen ziek”, zegt Prinsen tegen Trouw. Zo hebben kinder- en jeugdpsychiaters het door de lockdowns drukker en melden studenten vaker mentale problemen als angst, somberheid, stress, onmacht en eenzaamheid. „Serieuze problemen die richting een psychische stoornis gaan”, zegt Prinsen.

Ruim 1,3 miljoen studenten op het mbo, hbo en wo volgen inmiddels al 22 maanden een groot deel van het onderwijs vanaf hun beeldscherm. Veel lessen kunnen digitaal doorgaan, maar onderwijs is veel meer dan het overbrengen van kennis, stellen de organisaties. „Het dagelijks contact tussen studenten onderling en met docenten is van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs en het welzijn van studenten.”

Stress en eenzaamheid onder studenten

Volgens de organisaties gaan juist jongvolwassenen het meest achteruit in hun mentale gezondheid. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie pleit daarom in de brief voor opening van het middelbaar- en hoger onderwijs.

Uit onderzoek van het ministerie in november blijkt dat alle studenten stress (97 procent) ervaren. Belangrijke bronnen voor stress zijn de studie en de coronacrisis. Ruim driekwart van de jongeren voelt zich eenzaam, waarvan een kwart aangeeft een sterke mate van eenzaamheid te voelen. Een groot percentage (80 procent) geeft aan dat de coronacrisis een belangrijke bron is van de eenzaamheid.

